Совбез ООН проведет сегодня заседание по ситуации вокруг Сирии по запросу Москвы. Встреча назначена на 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 мск). Об этом сообщает постпредство России при ООН.

Накануне стало известно, что российская миссия призвала Совбез провести заседание и обратилась к Генсеку ООН Антониу Гуттеришу с просьбой выступить перед членами совета.