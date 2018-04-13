Совбез ООН проведет сегодня заседание по ситуации вокруг Сирии по запросу Москвы
Совбез ООН проведет сегодня заседание по ситуации вокруг Сирии по запросу Москвы. Встреча назначена на 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 мск). Об этом сообщает постпредство России при ООН.
Накануне стало известно, что российская миссия призвала Совбез провести заседание и обратилась к Генсеку ООН Антониу Гуттеришу с просьбой выступить перед членами совета.
Комментарии4
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ura_123 13 апреля 2018 | 07:09
Чё-та никак не пойму... Пендосы собираются долбануть по Сирии,а при чем тут рассейская истерика по этому поводу? Сирия вроде как не является ни республикой в составе РФ ни членом СНГ ни БРИК...
piterjanis 13 апреля 2018 | 07:16
ura_123: это у вас йододефицит.
opiatnovyi63 13 апреля 2018 | 07:13
Видимо, Вождь почувствовал ,что его авантюрам и выходкам приходит конец.. Боится, что не доживёт до своей очередной инаугурации ..
avorozhev Александр Ворожев 13 апреля 2018 | 07:19
Опять ентот "ястреб" нЕбензя" будет орать за круглым столом в защиту "не режима" путлера! Да, почему бы башмаком по столу не постучать, к стати?