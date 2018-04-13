Обрушение стены общежития произошло в подмосковном Ногинске на двух этажах, люди эвакуированы из здания
Обрушение стены общежития произошло в подмосковном Ногинске на двух этажах, люди эвакуированы из здания, сообщили ТАСС в пресс службе ГУ МЧС России по Московской области.
«В общежитии на ул. Комбинат, д. 1 в поселке Обухово в Ногинске обрушилась часть стены на двух этажах. Ведется эвакуация людей», — сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал.
«Для временного размещения жителей выделен автобус», — скзаал представитель подмосковного главка МЧС.
Комментарии2
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ha12raz 13 апреля 2018 | 07:13
По космосу то мы первые......ракету можно выделить,а, зомбоватаны ?
neon999 13 апреля 2018 | 07:22
Полезно, чтобы до людей через задницу доходило, что за власть ими верховодит.
Правда, ещё надо научиться видеть причинно-следственную связь.