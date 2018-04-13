Обрушение стены общежития произошло в подмосковном Ногинске на двух этажах, люди эвакуированы из здания, сообщили ТАСС в пресс службе ГУ МЧС России по Московской области.

«В общежитии на ул. Комбинат, д. 1 в поселке Обухово в Ногинске обрушилась часть стены на двух этажах. Ведется эвакуация людей», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал.

«Для временного размещения жителей выделен автобус», — скзаал представитель подмосковного главка МЧС.