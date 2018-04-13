В Калининграде отметят День селедки
В этом году ставший уже традиционным праздник трансформировался в настоящий гастрономический фестиваль. Он продлится три дня, передает РИА Новости. День селедки отмечают в Калининграде с 2006 года. Праздник связан с первой сельдяной экспедицией, которая ушла к берегам Исландии из калининградского порта в апреле 1948 года. С нее начался рыболовецкий флот региона.
Комментарии3
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kondrakr 13 апреля 2018 | 05:36
Даже такую мелочь сами придумать не смогли. Украли традицию у изгнанных немцев. Уроды моральные....
eniro 13 апреля 2018 | 05:45
А где этот лох, который вчера радовался ,что " Гольфстрима нибудит и Явропа замерзнет". Что ты жрать собрался? Или "уж Москву-то прокормят"? Напоите его зеленкой, кто попонятливее.
nevski153 13 апреля 2018 | 06:05
Не, ну селедка, это, канешна, святое дело! А, главное, это ж национальная еда для всей России!