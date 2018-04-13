В Калининграде отметят День селедки

В этом году ставший уже традиционным праздник трансформировался в настоящий гастрономический фестиваль. Он продлится три дня, передает РИА Новости. День селедки отмечают в Калининграде с 2006 года. Праздник связан с первой сельдяной экспедицией, которая ушла к берегам Исландии из калининградского порта в апреле 1948 года. С нее начался рыболовецкий флот региона.