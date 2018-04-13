Михаил Прохоров продал 49% акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин»

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Покупателем стал предприниматель Джозеф Цай. Сделка уже получила одобрение руководства НБА. Сумма не сообщается. Ранее СМИ писали, что речь идет о 2,3 миллиардах долларов. Отмечается, что российский бизнесмен на время сохранит статус владельца команды, а также будет контролировать коммерческую и спортивную деятельность клуба. Однако, согласно условиям сделки, в 2021 году Цай может приобрести дополнительный пакет акций. Если это произойдет, он станет полноправным владельцем «Бруклина». Также отмечается, что Прохоров не продал домашнюю арену клуба Barclays Center.