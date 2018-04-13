Таганский суд Москвы рассмотрит иск Роскомнадзора о блокировке Telegram

Хотя по закону решение еще может быть обжаловано, ведомство просит разрешить сразу приступить к блокировке. Иск связан с отказом Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования. За это мессенджер уже был оштрафован на 800 тысяч рублей. Основатель Telegram Павел Дуров запретил юристам участвовать в заседании суда. Об этом сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Он пояснил, что Дуров не хочет, чтобы юристы «легитимировали откровенный фарс своим присутствием».