Таганский суд Москвы рассмотрит иск Роскомнадзора о блокировке Telegram
Хотя по закону решение еще может быть обжаловано, ведомство просит разрешить сразу приступить к блокировке. Иск связан с отказом Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования. За это мессенджер уже был оштрафован на 800 тысяч рублей. Основатель Telegram Павел Дуров запретил юристам участвовать в заседании суда. Об этом сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Он пояснил, что Дуров не хочет, чтобы юристы «легитимировали откровенный фарс своим присутствием».
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