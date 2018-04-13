Российские летчики четыре раза за неделю поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов у границ страны

Российские летчики четыре раза за неделю поднимались на перехват и сопровождение иностранных летательных аппаратов у границ страны. Такие данные приводит газета «Красная звезда». Согласно инфографике, опубликованной в издании Вооруженных сил России, воздушную разведку вдоль границ России в течение недели вели 24 зарубежных летательных аппарата. При этом отмечается, что нарушений воздушного пространства не допущено.