Российские летчики четыре раза за неделю поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов у границ страны
Российские летчики четыре раза за неделю поднимались на перехват и сопровождение иностранных летательных аппаратов у границ страны. Такие данные приводит газета «Красная звезда». Согласно инфографике, опубликованной в издании Вооруженных сил России, воздушную разведку вдоль границ России в течение недели вели 24 зарубежных летательных аппарата. При этом отмечается, что нарушений воздушного пространства не допущено.
Комментарии2
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mjau 13 апреля 2018 | 05:37
Запад успешно перенимает хулиганскую тактику Путина.
zolingen 13 апреля 2018 | 05:57
Ответочка.