Совбез ООН проведет сегодня по запросу России заседание по ситуации в Сирии
Будут обсуждаться, в частности, возможные действия Вашингтона в отношении Дамаска. Встреча пройдет в открытом формате. Как сообщили в постпредстве России при ООН, заседание назначена на 10 утра по нью-йоркскому времени (17:00 мск). Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва намерена запросить созыв открытого заседания СБ ООН по Сирии с участием генерального секретаря организации.
Комментарии7
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begly_ 13 апреля 2018 | 05:17
Ну да, Трамп как раз в 10 часов будет сидеть на унитазе и твитать в ООН о своем плане действий в Сирии.
ha12raz 13 апреля 2018 | 05:21
Рыжий проституткин клиент сдулся.
eniro 13 апреля 2018 | 05:31
ha12raz: У Вас с этим проблемы? Хотите об этом поговорить?
opiatnovyi63 13 апреля 2018 | 05:47
У нашего несменяемого, видимо, начался понос..
cheburashkache 13 апреля 2018 | 06:00
Уважаемый комментатор считает что созыв заседание Совбеза ООН по вопросу который может привести к третьей мировой войне это проявление слабости? Уважаемый комментатор так жаждет крови? А не отправился бы уважаемый коментатор в пешее сексуальное путешествие.
ostapbey 13 апреля 2018 | 06:00
Жил был царь у царя был двор во дворе был кол на колу мочало начинай сначала..
koshkaedu 13 апреля 2018 | 05:59
Это просто надо поменять голову и задницу местами, чтобы такое придумать.