Совбез ООН проведет сегодня по запросу России заседание по ситуации в Сирии

Будут обсуждаться, в частности, возможные действия Вашингтона в отношении Дамаска. Встреча пройдет в открытом формате. Как сообщили в постпредстве России при ООН, заседание назначена на 10 утра по нью-йоркскому времени (17:00 мск). Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва намерена запросить созыв открытого заседания СБ ООН по Сирии с участием генерального секретаря организации.