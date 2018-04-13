Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с лондонским «Арсеналом» четвертьфинала Лиги Европы
Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с лондонским «Арсеналом» четвертьфинала Лиги Европы и выбыли из розыгрыша турнира. Ответный матч в Москве завершился со счетом 2:2. Неделю назад в первой встрече армейцы уступили на выезде со счетом 1:4
Помимо «Арсенала» в полуфинал вышли мадридкий «Атлетико», французский «Марсель» и австрийский «Зальцбург». Жеребьевка состоится сегодня.
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