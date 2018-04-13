Директор ЦРУ Майк Помпео упомянул о погибших в Сирии россиянах

«Несколько недель назад русские встретили достойного противника. Пара сотен русских была убита», — сказал Помпео на слушаниях в Сенате, посвященных его выдвижению на пост госсекретаря США. Он привел это в качестве примера действий администрации США, направленных на сдерживание России, наряду с высылкой 60 дипломатов.

По всей вероятности, Помпео имел в виду бой в окрестностях Дейр-Эз-Зора в ночь на 8 февраля, в котором, по данным СМИ, могли погибнуть и пострадать десятки или сотни российских наемников. Ранее США официально не признавали, что среди погибших есть россияне. В российском МИДе говорили о пяти погибших.