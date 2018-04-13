Британский кабмин не исключил причастности Дамаска к химической атаке в сирийской Думе
Однако, при этом был употреблен уже привычный термин «весьма вероятно» (ранее официальный Лондон также говорил об инциденте в Солсбери. В заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй говорится об этом, как о «шокирующем и варварском акте», убившем 75 человек, включая детей, «самым ужасным и бесчеловечным образом». Кабинет согласился с тем, что режим Асада имеет послужной список в использовании химического оружия и весьма вероятно, несет ответственность за субботнюю атаку.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт