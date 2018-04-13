Россия призвала провести сегодня открытое заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию в Сирии

Также российская миссия обратилась к Генсеку всемирной организации Антониу Гуттеришу с просьбой выступить перед членами Совбеза. Встреча назначена на 10 утра по нью-йоркскому времени (17:00 мск), сообщили в постпредстве России при ООН.

Накануне в Совбезе состоялись закрытые консультации по ситуации в Сирии по инициативе Боливии. По мнению российской стороны, этого недостаточно. Ранее членам совета не удалось принять три проекта резолюций по расследованию химатак в сирийской Думе.