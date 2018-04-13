Названы победители престижного международного фотоконкурса World Press Photo 2018

Награда досталась венесуэльскому фотографу Рональдо Шемидту, заснявшему момент, когда один из протестующих против президента Николаса Мадуро оказался охвачен огнем после столкновений с полицией. Среди тысяч снимков в этом году впервые был выбран шорт-лист из шести претендентов на главную награду «Фото года». Все ставшие лучшими кадры изображают последствия конфликтов в горячих точках либо действий террористов.

В прошлом году в главной категории победил фотограф агентства Associated Press со снимком, сделанным непосредственно после убийства российского посла в Турции Андрея Карлова