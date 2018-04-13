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03:08, 13 апреля 2018

Названы победители престижного международного фотоконкурса World Press Photo 2018

Награда досталась венесуэльскому фотографу Рональдо Шемидту, заснявшему момент, когда один из протестующих против президента Николаса Мадуро оказался охвачен огнем после столкновений с полицией. Среди тысяч снимков в этом году впервые был выбран шорт-лист из шести претендентов на главную награду «Фото года». Все ставшие лучшими кадры изображают последствия конфликтов в горячих точках либо действий террористов.
В прошлом году в главной категории победил фотограф агентства Associated Press со снимком, сделанным непосредственно после убийства российского посла в Турции Андрея Карлова

Комментарии

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eniro 13 апреля 2018 | 03:26

"Венесуэльский кризис"- это ужасно... и захватывающе красиво.

koltak76_ 13 апреля 2018 | 04:23

Либеральных журналистов интересуют только сенсации и деньги.
А наших журналистов с первого канала интересует только правда.
Что им скажут, то они и покажут. Зато все красиво, честно и деликатно.
За это их еще могут наградить в кремле, только тайно..

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