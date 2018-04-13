Названы победители престижного международного фотоконкурса World Press Photo 2018
Награда досталась венесуэльскому фотографу Рональдо Шемидту, заснявшему момент, когда один из протестующих против президента Николаса Мадуро оказался охвачен огнем после столкновений с полицией. Среди тысяч снимков в этом году впервые был выбран шорт-лист из шести претендентов на главную награду «Фото года». Все ставшие лучшими кадры изображают последствия конфликтов в горячих точках либо действий террористов.
В прошлом году в главной категории победил фотограф агентства Associated Press со снимком, сделанным непосредственно после убийства российского посла в Турции Андрея Карлова
Комментарии2
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eniro 13 апреля 2018 | 03:26
"Венесуэльский кризис"- это ужасно... и захватывающе красиво.
koltak76_ 13 апреля 2018 | 04:23
Либеральных журналистов интересуют только сенсации и деньги.
А наших журналистов с первого канала интересует только правда.
Что им скажут, то они и покажут. Зато все красиво, честно и деликатно.
За это их еще могут наградить в кремле, только тайно..