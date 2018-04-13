Минфин США сообщил об отставке куратора американских санкций
Глава санкционного бюро Джон Смит покинет свой пост в начале мая, спустя три года работы в качестве исполнительного директора организации. Всего он трудился в бюро 11 лет. Ранее чиновник заявлял о важном влиянии американских ограничений на российскую экономику. Исполняющим обязанности главы бюро после отставки Смита будет Андреа Гаки, которая ранее была его заместителем.
Комментарии1
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fr_perren 13 апреля 2018 | 03:50
А, от перестановки слагаемых, думаю сумма не изменится.