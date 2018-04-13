Семь американских военных самолетов провели разведку вблизи побережья Сирии
Семь американских военных самолетов провели разведку вблизи побережья Сирии, где расположены российская авиабаза Хмеймим и база материально-технического обеспечения ВМФ России. Об этом свидетельствуют данные мониторинга западных авиационных ресурсов, сообщает Интерфакс. Так, были замечены шесть патрульных противолодочных самолетов Poseidon, взлетавших с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, а также самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия Aries II, базирующийся в Суда-бэй на греческом острове Крит.
Ранее сообщалось, что к Сирии также направлен самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel британских Королевских ВВС.
Комментарии6
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zollendorf 13 апреля 2018 | 03:16
Ожидание смерти - хуже самой смерти!
Get ready Russia. They will be coming.
minerr 13 апреля 2018 | 03:29
zollendorf: Надеюсь они в памперсах "coming"?
prade 13 апреля 2018 | 04:11
minerr: "Надеюсь они в памперсах "coming"?"
В вашем надуманном мире американцы боятся вас. В реальном мире же они уничтожают целый батальон в Дайр аз-Заре, и русские корабли покидают порт в Сирии, когда узнают, что США начнут атаку.
eniro 13 апреля 2018 | 03:38
zollendorf: Вспомнил на тему, уж не обессудьте: Сидит мужик дома. Вдpуг – звонок. Откpывает – стоит Смеpть с косой. Она пpотягивает ему сложеную бумагу и уходит. Он неpвно pазвоpачивает её и читает: «Послезавтpа!» Он весь на неpвах, пpиготовления начал делать.
Hа следующий день звонок. Откpывает – снова стоит Смеpть. Она опять пpотягивает ему сложеную бумагу и уходит. Мужик pазвоpачивает её и читает: «Завтpа!» Ну, офоpмил он завещание, пpиготовился умиpать.
Hа следующий день опять звонок. Откpывает – Смеpть. Она опять пpотягивает бумагу и уходит. Развоpачивает её, читает: «Сегодня!» Весь день пpомучался – ничего не пpоизошло.
Следующий день. И опять звонок. Откpывает – Смеpть. Она опять пpотягивает бумагу и уходит. Чувак развоpачивает и читает: «Вчеpа!»
archibald_dandy_esquire 13 апреля 2018 | 04:27
eniro:
Раз пошли анекдоты, то вот тоже из этой серии:
"...стук в дверь, пьяный разбитной мужик идёт открывать и видит фигуру с косой:
- привет, я твоя смерть, - говорит фигура.
- ...ну, и что? - смееётся мужик.
- ...ну, собственно, и всё, - машет косой Смерть."
fr_perren 13 апреля 2018 | 03:40
/Стало известно из западных авиационных ресурсов/
Похоже наши в этот раз облетать сушками стреманулись.. Однако?
Ибо страшно, страх все же иногда разум отрезвляет и это вселяет надежду.