Семь американских военных самолетов провели разведку вблизи побережья Сирии, где расположены российская авиабаза Хмеймим и база материально-технического обеспечения ВМФ России. Об этом свидетельствуют данные мониторинга западных авиационных ресурсов, сообщает Интерфакс. Так, были замечены шесть патрульных противолодочных самолетов Poseidon, взлетавших с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, а также самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия Aries II, базирующийся в Суда-бэй на греческом острове Крит.

Ранее сообщалось, что к Сирии также направлен самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel британских Королевских ВВС.