США рассматривают в качестве возможных целей для ударов в Сирии восемь объектов
Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источник. По его данным, потенциальными целями могут стать два военных аэродрома, исследовательский центр и предприятие, которое, по мнению Вашингтона, производит химоружие. Источник добавил, что сирийское командование перераспределяет самолеты ВВС Сирии по аэродромам, где базируются российские ВКС, в надежде, что США не станут наносить удары по российским объектам.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала, что президент США Дональд Трамп изучает данные разведки, чтобы принять решение об ответе на химатаку в сирийской Думе. По ее словам, никаких окончательных решений пока нет.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
liquidsky__ 13 апреля 2018 | 03:21
Трамп троллит своих маккейнов не по-детски )
begly_ 13 апреля 2018 | 03:30
liquidsky__:
Надо так понимать, что под словом маккейны и Путин, который мухой вылетел со всем своим флотом из Сирии., аж пятки сверканули!
minerr 13 апреля 2018 | 03:37
begly_: Флот, который "мухой вылетел" сегодня проводит учебные стрельбы у побережья Сирии. Поэтому и Дональд Кук отошёл подальше.
begly_ 13 апреля 2018 | 03:42
minerr:
"Учебные стрельбы" будут продолжаться в сторонке и в тот момент, когда Дональд Кук будет атаковать военные объекты Сирии.:)))
eniro 13 апреля 2018 | 03:53
begly_: Не знаю, будет ли атаковать "ДК"(и он ли), но ребятушки хорошенько подразгрузят боезапасы. А пополнение их в море? Когда? Как? Какие погодные условия?
begly_ 13 апреля 2018 | 04:00
Так они же сейчас только холостыми.
aldensino 13 апреля 2018 | 03:56
minerr: Правильно делают, когда полетят "томагавки", лучще быть на учениях подальше от зон поражения. У берегов, это не на берегу.
prade 13 апреля 2018 | 04:18
minerr: "Поэтому и Дональд Кук отошёл подальше"
А зачем Дональду Куку приближаться на место учений российских кораблей? Дональд Кук будет занять реальной войной и реальным противником в Сирии, а не учебным, как российский флот.