США рассматривают в качестве возможных целей для ударов в Сирии восемь объектов

Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источник. По его данным, потенциальными целями могут стать два военных аэродрома, исследовательский центр и предприятие, которое, по мнению Вашингтона, производит химоружие. Источник добавил, что сирийское командование перераспределяет самолеты ВВС Сирии по аэродромам, где базируются российские ВКС, в надежде, что США не станут наносить удары по российским объектам.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала, что президент США Дональд Трамп изучает данные разведки, чтобы принять решение об ответе на химатаку в сирийской Думе. По ее словам, никаких окончательных решений пока нет.