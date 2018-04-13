Мексиканский писатель, переводчик и дипломат, работавший в СССР, Серхио Питоль скончался в возрасте 85 лет

Он умер в своем доме в городе Халапа, сообщает агентство Notimex. Питоль известен как автор романов «Парад любви» и «Цветочные игры». Он также написал множество эссе и стихотворений, переводил на испанский произведения иностранной литературы, в частности Антона Чехова. Долгое время Питоль совмещал литературный труд с дипломатической работой — он представлял Мексику во многих странах, в том числе в СССР, Польше и Чехословакии. Именно в этих странах он серьезно увлекся славянской культурой, которой посвятил статьи и исследования.