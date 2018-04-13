Грузовик сбил шестерых пешеходов и мотоциклиста в Барселоне

Пятерых доставили в больницу, сообщает испанское издание El Periódico. Отмечается, что жизни пострадавших ничто не угрожает, они не получили серьезных травм. Машина остановилась, только врезавшись в дерево. У фургона, вероятно, отказали тормоза, и водитель не справился с управлением.