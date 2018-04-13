Грузовик сбил шестерых пешеходов и мотоциклиста в Барселоне
Пятерых доставили в больницу, сообщает испанское издание El Periódico. Отмечается, что жизни пострадавших ничто не угрожает, они не получили серьезных травм. Машина остановилась, только врезавшись в дерево. У фургона, вероятно, отказали тормоза, и водитель не справился с управлением.
Комментарии1
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r88w556xl4 13 апреля 2018 | 02:50
вероятно, отказали тормоза
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Вероятно, теракт, который опять прошляпили толерасты, занятые борьбой с Россией.