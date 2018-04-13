Кремлевский дворец задним числом провел миллионные госзакупки для корпоратива в честь пятилетия компании «Россети»

Лоты были размещены на сайте госзакупок 5 апреля, а само мероприятие прошло 4-го. На это обратила внимание «Новая газета». В частности, задним числом были выложены лоты на приглашение ведущих – Яны Чуриковой и Ивана Урганта, а также на изготовление бланков приглашений и конвертов. Лоты были закрыты 6 апреля. Все закупки осуществлены «у единственного поставщика».