Кремлевский дворец задним числом провел миллионные госзакупки для корпоратива в честь пятилетия компании «Россети»
Лоты были размещены на сайте госзакупок 5 апреля, а само мероприятие прошло 4-го. На это обратила внимание «Новая газета». В частности, задним числом были выложены лоты на приглашение ведущих – Яны Чуриковой и Ивана Урганта, а также на изготовление бланков приглашений и конвертов. Лоты были закрыты 6 апреля. Все закупки осуществлены «у единственного поставщика».
Комментарии2
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sunday_refugee 13 апреля 2018 | 02:42
Это так нетипично для России. Вот до чего довoдит Ford, McDonald`s, Coca-Cola, Apple и прочая гадость.
begly_ 13 апреля 2018 | 02:51
Надеюсь на столах никакой санкционки не будет. Я бы накрыл один стол для провокации., кто попнется вилкой за сыром или колбасой из враждебной страны, того сразу под суд., самый справедливый и гуманный российский суд..