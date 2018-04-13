Мосгорсуд оставил в силе срок заключения Алексея Улюкаева
Бывший глава Минэкономразвития приговорен к восьми годам колонии строгого режима по делу о взятке. Судьи постановили исключить из приговора запрет занимать государственные должности.
В остальном приговор оставлен без изменений. Защита Улюкаева намерена обжаловать это решение.
Накануне на рассмотрение апелляции неожиданно пришел Игорь Сечин, проигнорировавший четыре повестки в суд во время рассмотрения дела в первой инстанции. Он дал показания в закрытом режиме. Позже глава Роснефти объяснил, что для него участие в процессе было «делом чести». Напомню, именно показания Сечина легли в основу приговора. Улюкаев утверждал, что стал жертвой провокации.
Комментарии1
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ospa82 13 апреля 2018 | 02:52
Между вором Сечиным и честью нет ничего общего