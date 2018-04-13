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02:05, 13 апреля 2018

Тереза Мэй и Дональд Трамп договорились дальше тесно работать над международным ответом на ситуацию в сирийской Думе

Об этом сообщило агентство Рейтер. По его данным, британский премьер и президент США также отметили важность предотвращения дальнейших случаев использования химоружия сирийским правительством. Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп изучает данные разведки, чтобы принять решение об ответе на химатаку в Думе. По ее словам, президент встретился с членами Совета нацбезопасности и намерен позже переговорить с партнерами — Терезой Мэй и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Комментарии

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agamasat 13 апреля 2018 | 02:25

Ликвидация преступных режимов - основное лекарство от применения оружия массового поражения.

minerr 13 апреля 2018 | 02:41

agamasat: Эх, Трумена в свое время никто не ликвидировал. Да и за Orange Agent ихний режим тоже пронесло.

begly_ 13 апреля 2018 | 02:46

minerr:

Опять ты в дебри истории.., не хочется, но прям никак не хочется посмотреть ясным взглядом на сегодняшний день.

minerr 13 апреля 2018 | 02:57

begly_: Хиросима это дебри истории, а освобождение ЗапУкры в 1939-м, называемое "нападением на Польшу" - этим тыкает кто не лень.

eniro 13 апреля 2018 | 02:28

Жаль, что красивое слово Антанта, уже не может относится к России, как к участнику, а противопоставляется ей.

vor_on 13 апреля 2018 | 02:48

да победим мы их, не сомневайтесь...с нашими-то заградотрядами!!....

liquidsky__ 13 апреля 2018 | 02:51

"договорились дальше тесно работать над международным ответом"
Будут вместе твиттер вести ))

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