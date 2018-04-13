Тереза Мэй и Дональд Трамп договорились дальше тесно работать над международным ответом на ситуацию в сирийской Думе
Об этом сообщило агентство Рейтер. По его данным, британский премьер и президент США также отметили важность предотвращения дальнейших случаев использования химоружия сирийским правительством. Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп изучает данные разведки, чтобы принять решение об ответе на химатаку в Думе. По ее словам, президент встретился с членами Совета нацбезопасности и намерен позже переговорить с партнерами — Терезой Мэй и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Комментарии7
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agamasat 13 апреля 2018 | 02:25
Ликвидация преступных режимов - основное лекарство от применения оружия массового поражения.
minerr 13 апреля 2018 | 02:41
agamasat: Эх, Трумена в свое время никто не ликвидировал. Да и за Orange Agent ихний режим тоже пронесло.
begly_ 13 апреля 2018 | 02:46
minerr:
Опять ты в дебри истории.., не хочется, но прям никак не хочется посмотреть ясным взглядом на сегодняшний день.
minerr 13 апреля 2018 | 02:57
begly_: Хиросима это дебри истории, а освобождение ЗапУкры в 1939-м, называемое "нападением на Польшу" - этим тыкает кто не лень.
eniro 13 апреля 2018 | 02:28
Жаль, что красивое слово Антанта, уже не может относится к России, как к участнику, а противопоставляется ей.
vor_on 13 апреля 2018 | 02:48
да победим мы их, не сомневайтесь...с нашими-то заградотрядами!!....
liquidsky__ 13 апреля 2018 | 02:51
"договорились дальше тесно работать над международным ответом"
Будут вместе твиттер вести ))