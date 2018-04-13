Тереза Мэй и Дональд Трамп договорились дальше тесно работать над международным ответом на ситуацию в сирийской Думе

Об этом сообщило агентство Рейтер. По его данным, британский премьер и президент США также отметили важность предотвращения дальнейших случаев использования химоружия сирийским правительством. Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп изучает данные разведки, чтобы принять решение об ответе на химатаку в Думе. По ее словам, президент встретился с членами Совета нацбезопасности и намерен позже переговорить с партнерами — Терезой Мэй и президентом Франции Эммануэлем Макроном.