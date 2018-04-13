Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с английским «Арсеналом» и вылетел из футбольной Лиги Европы

Ответный четвертьфинальный матч, который прошел минувшим вечером в Москве, завершился со счетом 2:2. Первая игра, состоявшаяся в Лондоне, завершилась победой «Арсенала» со счетом 4:1. По сумме двух встреч в следующий раунд турнира вышел английский клуб.

Соперник «Арсенала» по полуфиналу Лиги Европы определится в результате жеребьевки, которая состоится сегодня в швейцарском Ньоне.