Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с английским «Арсеналом» и вылетел из футбольной Лиги Европы
Ответный четвертьфинальный матч, который прошел минувшим вечером в Москве, завершился со счетом 2:2. Первая игра, состоявшаяся в Лондоне, завершилась победой «Арсенала» со счетом 4:1. По сумме двух встреч в следующий раунд турнира вышел английский клуб.
Соперник «Арсенала» по полуфиналу Лиги Европы определится в результате жеребьевки, которая состоится сегодня в швейцарском Ньоне.
Комментарии1
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eniro 13 апреля 2018 | 01:37
Отыграть 3 очка у Арсенала? А чего не сразу Еврокубок?