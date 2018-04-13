В Подмосковье мужчина специально врезался на автомобиле в ворота отдела полиции, спасаясь от вымогателей
Таким образом он хотел привлечь к себе внимание, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк. По ее словам, в поселке Андреевка неизвестные угрожали 31-летнему мужчине физической расправой и требовали у него 1 миллион рублей. Нападавшие сели в его автомобиль и заставили его ехать в сторону Зеленограда. После аварии, они пересели в другую машину и попытались скрыться, но были задержаны полицейскими. При обыске у нападавших нашли пневматический пистолет.
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eniro 13 апреля 2018 | 01:41
Умный мужик: яйца сохранил, потренировал полицию, еще и страховку получить сможет.