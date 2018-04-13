В России в ближайшее время маловероятны политические протесты

Об этом говорится в докладе «Источники и риски протестной активности в 2018 году» холдинга «Минченко консалтинг». Эксперты объясняют свой вывод высоким рейтингом Владимира Путина. Снижает риски и наличие регистрационных фильтров на выборах, из-за которого критики власти не могут в нее попасть. Еще один фактор — идеологический и технологический кризис оппозиционных партий, пишет РБК. Однако в регионах возможны стихийные локальные протесты, которые «могут стать критичными для федеральной власти». «Президент не в состоянии «затыкать» все возникающие проблемы», — поясняют эксперты. При этом возрастающее число таких протестов может в итоге отразиться на рейтинге главы государства, говорится в докладе. Кроме того, растут риски выступлений из-за экологических проблем, платных дорог, парковок и обмана дольщиков.