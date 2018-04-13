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01:07, 13 апреля 2018

США предложили Турции в качестве альтернативы российским зенитным комплексам свои системы вооружения

Об этом сообщил министр обороны Джеймс Мэттис. По его словам, покупка американских ракетных комплексов позволит турецкой стороне получить совместимые со стандартами НАТО системы. «Сейчас же происходит то, что в один район привносятся несовместимые системы противоракетной обороны. И это едва ли наилучшим образом отвечает интересам НАТО», — отметил Мэттис.
На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил намерение приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», несмотря на новые санкции США.

Комментарии

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andreyoo 13 апреля 2018 | 01:22

По его словам, покупка американских ракетных комплексов позволит турецкой стороне получить совместимые со стандартами НАТО системы.
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А неужели турки, когда принимали решение о покупке С-400 об этом не знали?

hrzn877 13 апреля 2018 | 01:29

andreyoo: Вот когда деньги перечислены на счёт, тогда можно смело говорить о принятом решении. Вполне может оказаться, что эрдоган просто решил поторговаться.

lager23 13 апреля 2018 | 01:24

Эрдоган опять всадит Володе нож в спину, но на этот раз он это сделает за хорошую американскую скидку на товар.... которую и выторговывал коварно "обещая водить с Вовой хороводы дружбы и любви"!

eniro 13 апреля 2018 | 01:25

Если отдадут Гюлена, то почему бы и нет. Турки любят торговаться.

fresh_breeze 13 апреля 2018 | 01:36

"По его словам, покупка американских ракетных комплексов позволит турецкой стороне получить совместимые со стандартами НАТО системы."
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События последних двух-трёх лет показали, что страны НАТО Турции не такие уж и союзники. Может поэтому Эрдогану понадобилось вооружение, не совместимое со стандартами альянса.

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