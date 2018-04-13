США предложили Турции в качестве альтернативы российским зенитным комплексам свои системы вооружения

Об этом сообщил министр обороны Джеймс Мэттис. По его словам, покупка американских ракетных комплексов позволит турецкой стороне получить совместимые со стандартами НАТО системы. «Сейчас же происходит то, что в один район привносятся несовместимые системы противоракетной обороны. И это едва ли наилучшим образом отвечает интересам НАТО», — отметил Мэттис.

На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил намерение приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», несмотря на новые санкции США.