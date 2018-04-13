У США есть доказательства применения химического оружия в сирийском городе Дума
Об этом сообщает телеканал MSNBC со ссылкой на американских чиновников. По их словам, в крови и моче большинства пострадавших обнаружены следы хлора. Кроме того, у части людей обнаружены следы нервно-паралитического вещества.
Минувшим вечером министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в ходе слушаний в Конгрессе, что неопровержимых доказательств химической атаки в Думе у Пентагона нет, поскольку в этом сирийском городе не было американских представителей. При этом он высказал свое мнение, что «непростительный» случай применения боевых отравляющих веществ все же имел место.
Комментарии2
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salut__521 13 апреля 2018 | 01:37
Пока говняшку не поймают за какашку на месте преступления, на все доказательства и обвинения будет один ответ - вывсёврёте, капиталистические гады!..
duch_nic 13 апреля 2018 | 01:38
//По их словам, в крови и моче большинства пострадавших обнаружены следы хлора.//
Осталось только обнаружить этих пострадавших.