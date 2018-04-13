У США есть доказательства применения химического оружия в сирийском городе Дума

Об этом сообщает телеканал MSNBC со ссылкой на американских чиновников. По их словам, в крови и моче большинства пострадавших обнаружены следы хлора. Кроме того, у части людей обнаружены следы нервно-паралитического вещества.

Минувшим вечером министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в ходе слушаний в Конгрессе, что неопровержимых доказательств химической атаки в Думе у Пентагона нет, поскольку в этом сирийском городе не было американских представителей. При этом он высказал свое мнение, что «непростительный» случай применения боевых отравляющих веществ все же имел место.