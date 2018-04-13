Дональд Трамп провел встречу по Сирии с советниками по нацбезопасности

Президент пока не принял окончательного решения о действиях США в ответ на химатаку в Думе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс. По ее словам, Вашингтон продолжает анализировать полученные разведданные и проводить переговоры с партнерами и союзниками. Позднее Трамп проведет переговоры с президентом Франции Эмманюелем Макроном и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.