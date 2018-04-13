Фильм Кирилла Серебренников «Лето» включен в основную программу Каннского фестиваля
Эту ленту режиссер смонтировал уже находясь под домашним арестом, однако организаторы французского киносмотра все равно надеются на приезд автора картины.
«Лето» придет во французские Канны уже в мае. Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова поборется за главный приз главного кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь». Решением оргкомитета лента включена в основную программу киносмотра, который откроется в этом году 8 мая. Директор фестиваля Тьерри Фремо говорит, что прекрасно понимает ситуацию, знает, что Серебренников находится под домашним арестом и в чем его обвиняют, однако все-таки надеется на его приезд в Канны. По крайней мере ему будет отправлено официальное приглашение, а в адрес российских властей оргкомитет, возможно, пошлет письмо с просьбой отпустить режиссера во Францию. «Канны всегда были территорией свободного творчества» — заявил Фремо журналистам, комментируя решение. В случае если Серебренникова заграницу не выпустят, представлять ленту на киносмотре будет ее продюсер Илья Стюарт.
Имена победителей Каннского кинофестиваля будут объявлены 19 мая
Комментарии5
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nikitin43 13 апреля 2018 | 00:18
михалков - холуй путенский поди опять на дерьмо изойдёт от злобы и ненависти , подносился гнуться всем хозяевам и паханам расеи даже скрепы не держат.
glotov 13 апреля 2018 | 00:20
Прокатят опять, уроды, как "Нелюбовь" прокатили. Поощрительную грамоту дадут, а первую премию все равно своим бездарям вручат. Только дразнят наших борцунов с режимом! Буржуи.
kara 13 апреля 2018 | 00:24
можно только позавидовать ЛГБТ сообществу-они своих по всему миру поддерживают,всеми способами
fotinia00 13 апреля 2018 | 00:43
Не знаю, что за фильм. Но очень хочу, чтобы победа была за эти фильмом.
polba 13 апреля 2018 | 00:53
fotinia00: Любите воров и коррупционеров?