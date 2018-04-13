Фильм Кирилла Серебренников «Лето» включен в основную программу Каннского фестиваля

Эту ленту режиссер смонтировал уже находясь под домашним арестом, однако организаторы французского киносмотра все равно надеются на приезд автора картины.

«Лето» придет во французские Канны уже в мае. Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова поборется за главный приз главного кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь». Решением оргкомитета лента включена в основную программу киносмотра, который откроется в этом году 8 мая. Директор фестиваля Тьерри Фремо говорит, что прекрасно понимает ситуацию, знает, что Серебренников находится под домашним арестом и в чем его обвиняют, однако все-таки надеется на его приезд в Канны. По крайней мере ему будет отправлено официальное приглашение, а в адрес российских властей оргкомитет, возможно, пошлет письмо с просьбой отпустить режиссера во Францию. «Канны всегда были территорией свободного творчества» — заявил Фремо журналистам, комментируя решение. В случае если Серебренникова заграницу не выпустят, представлять ленту на киносмотре будет ее продюсер Илья Стюарт.

Имена победителей Каннского кинофестиваля будут объявлены 19 мая