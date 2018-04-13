Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в сегодняшнем судебном процессе по иску Роскомнадзора к Телеграмм
От Телеграмма требуют предоставить ключи от переписки. Однако программисты мессенджера утверждают, что это технически невозможно.
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От Телеграмма требуют предоставить ключи от переписки. Однако программисты мессенджера утверждают, что это технически невозможно.
Комментарии6
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nikitin43 13 апреля 2018 | 00:15
правильно вован русских давит пока жёлтая кровь не потечёт , пущай быдляк знает своё место.
sergei_tn 13 апреля 2018 | 00:17
А вообще любопытная логика чекистов.
Чтобы кто-нибудь, что-нибудь нехорошее не написал, нужно лишить его средства на чем это пишут. Или давать прочитать это чекистам, при каждой отправке сообщения.
Я бы на месте Дурова, требовал справки от чекистов, что они проверили сообщения. Причем такие справки, которые они любят. С подписью и печатью.
Законное требование. Я отправил сообщение, они проверили его и выдали мне справку, что все нормально, с подписью ответственного чекиста.
mikhail_spb_ 13 апреля 2018 | 00:19
Неужели Павел Дуров не верит в кристальную честность басманного правосудия?
ed10075 13 апреля 2018 | 00:33
Правильное решение. На суд надежды нет, решение все равно состоится, и будет заведомо неправосудным. Отсутствие адвокатов лишь добавит "неправосудности".
sunday_refugee 13 апреля 2018 | 00:38
Если бы всё население РФ было столь же твёрдо и непреклонно как Дуров, в стране наблюдалась бы совсем иная ситуация.
fresh_breeze 13 апреля 2018 | 00:45
sunday_refugee:
Какая другая ситуация? Как в чёрных 90-х? Так население и так непреклонно в своём нежелании возвращаться в тот мрак.
А Дуров ребячится. Прикроют его лавочку, тогда его программисты попыхтят и найдут нужные РКН ключи.