В американском Сенате проходят слушания по кандидатуре Майка Помпео на пост госсекретаря США
В ходе обсуждения экс-директор ЦРУ подробно остановился на взаимоотношениях Вашингтона и Москвы
Нынешняя администрация обновит политику сдерживания в отношении Москвы, заявил Помпео в ходе слушаний в Сенате. Причиной противостояния двух стран он при этом считает «плохое поведение России»: здесь экс-директор ЦРУ даже провел параллель с временами Холодной войны. По словам Помпео, режим санкций против Москвы следует ужесточить, причем, по его мнению, «это должны быть больше, чем санкции». Сюда, как считает кандидат на пост госсекретаря, подойдет в качестве политического инструмента и «закон Магнитского». Он направлен против лиц, которых Штаты считают причастными к коррупции и нарушению прав человека. Сенаторы затронули и тему строительства газопровода «Северный Поток-2». Помпео заявил, что Вашингтону следует оказывать противодействие российскому газовому сектору и найти альтернативы, которые были бы, по его словам, в интересах Запада, а не президента России Владимира Путина. В целом нашу страну экс-директор ЦРУ назвал уникальной, но не исключительной по сравнению с США.
В марте президент США Дональд Трамп отправил в отставку предыдущего госсекретаря Рекса Тиллерсона. Глава государства объяснил это решение разницей позиции «по некоторым вопросам».
Комментарии8
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mikhail_spb_ 13 апреля 2018 | 00:16
Как же так получилось, что ставленник нацдилера Трамп назначает на ключевую должность человека, не любящего нацдилера?
Кто там пил шампанское за его избрание и катался с американским флагом в одном месте?
nikitin43 13 апреля 2018 | 00:21
mikhail_spb_: возможно он знает кое-что гнусное о власти расеи , обычно народишку расеи всё это становится известным лет через 100 , про ленина до сих пор архивы закрыты ...
glotov 13 апреля 2018 | 00:30
mikhail_spb_: А я заметил другое: власть в США подмяли спецслужбы. Наши "либералы" должны обличать эту позорную тенденцию.
palmcoast___ 13 апреля 2018 | 00:35
glotov:
Только нужно помнить, власть в США "подминают" на 4 года, а не на 18+., так, на минуточку..
zollendorf 13 апреля 2018 | 00:35
glotov: власть в США подмяли спецслужбы.//
Кто бы говорил
eniro 13 апреля 2018 | 00:51
glotov: Как вы правы. Еще мысли есть, не томите...
ospa82 13 апреля 2018 | 01:13
glotov: Продолжайте замечать ещё более тщательней
sunday_refugee 13 апреля 2018 | 00:32
Когда же народ России введёт свои собственные санкции против власти?