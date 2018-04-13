В американском Сенате проходят слушания по кандидатуре Майка Помпео на пост госсекретаря США

В ходе обсуждения экс-директор ЦРУ подробно остановился на взаимоотношениях Вашингтона и Москвы

Нынешняя администрация обновит политику сдерживания в отношении Москвы, заявил Помпео в ходе слушаний в Сенате. Причиной противостояния двух стран он при этом считает «плохое поведение России»: здесь экс-директор ЦРУ даже провел параллель с временами Холодной войны. По словам Помпео, режим санкций против Москвы следует ужесточить, причем, по его мнению, «это должны быть больше, чем санкции». Сюда, как считает кандидат на пост госсекретаря, подойдет в качестве политического инструмента и «закон Магнитского». Он направлен против лиц, которых Штаты считают причастными к коррупции и нарушению прав человека. Сенаторы затронули и тему строительства газопровода «Северный Поток-2». Помпео заявил, что Вашингтону следует оказывать противодействие российскому газовому сектору и найти альтернативы, которые были бы, по его словам, в интересах Запада, а не президента России Владимира Путина. В целом нашу страну экс-директор ЦРУ назвал уникальной, но не исключительной по сравнению с США.

В марте президент США Дональд Трамп отправил в отставку предыдущего госсекретаря Рекса Тиллерсона. Глава государства объяснил это решение разницей позиции «по некоторым вопросам».