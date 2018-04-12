Роскомнадзор заблокировал онлайн-рацию Zello в России

Ведомство пыталось ограничить доступ к сервису целый год, и наконец блокировка удалась, — сообщает газета «Ведомости». Причиной стал отказ руководства Zello передать Роскомнадзору данные, необходимые для внесения в реестр организаторов распространения информации. Для этого пришлось бы хранить сведения о пользователях и их переписку на серверах в России.

Zello – приложение, позволяющее обмениваться голосовыми сообщениями по интернету. В России оно было популярно у дальнобойщиков, которые использовали онлайн-рацию во время забастовок против системы «Платон».