Роскомнадзор заблокировал онлайн-рацию Zello в России
Ведомство пыталось ограничить доступ к сервису целый год, и наконец блокировка удалась, — сообщает газета «Ведомости». Причиной стал отказ руководства Zello передать Роскомнадзору данные, необходимые для внесения в реестр организаторов распространения информации. Для этого пришлось бы хранить сведения о пользователях и их переписку на серверах в России.
Zello – приложение, позволяющее обмениваться голосовыми сообщениями по интернету. В России оно было популярно у дальнобойщиков, которые использовали онлайн-рацию во время забастовок против системы «Платон».
Комментарии9
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realtor_igor 12 апреля 2018 | 23:13
Ещё одни откурили...
mikhail_spb_ 12 апреля 2018 | 23:16
Деградация страны продолжается.
Всевозможные запрещалкины активизировались.
А что начнётся после инодурации нацдилера?
socialism 12 апреля 2018 | 23:45
mikhail_spb_: Запретить таких как ты доброе дело. Жаль, что либерализм и мягкость Путина тебе в помощь. Правильно говорят:
Сталина на вас нет.
neon999 12 апреля 2018 | 23:17
Как на ЭМ раболепствуют перед Роскомнадзором.
Если они "решают" сделать какую-то хрень, а журналисты способны лишь сказать "ой", глядя снизу вверх, на великих и страшных. Холопство из души не вытравишь.
svenik 12 апреля 2018 | 23:23
идет 37 год... сдохнет кащей...прибудет хрущев 2
terens 12 апреля 2018 | 23:25
выпустят версию Zello с прокси и все потуги режима на смарку.
com30 12 апреля 2018 | 23:40
У кого в РФ еще в чулане валяется дисковый телефон, не выбрасывайте.
Похоже скоро пригодится.
Да и телеграфисток на почту, видимо снова будут набирать.
angrew 12 апреля 2018 | 23:41
Пусть зачищают от ржавчины глушилки коротких волн, скоро пригодятся.Да, и все принтеры и ксероксы пронумеровать, сдать образцы печати в контору!
drtomsky 12 апреля 2018 | 23:51
Никто не знает, где можно прикупить почтовых голубей?