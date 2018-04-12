Британский кабмин не исключил вероятной причастности Дамаска к химической атаке в Думе
«Это шокирующий и варварский акт, убивший 75 человек, включая детей, самым ужасным и бесчеловечным образом. Кабинет согласился с тем, что режим Асада имеет послужной список в использовании химического оружия. Весьма вероятно, что режим несет ответственность за субботнюю атаку», — говорится в полученном ТАСС заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по итогам чрезвычайного заседания кабмина, в повестке дня которого стоял вопрос, присоединяться ли Лондону к возможной военной акции против правительственных сил Сирии.
Комментарии17
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echo_shar 12 апреля 2018 | 23:15
Британский кабмин не исключил вероятность предположительного хайли лайкли. Скорее всего. Наверное...
olegleon 12 апреля 2018 | 23:17
Тереза "Хайли Лайкли" Мэй
glotov 12 апреля 2018 | 23:17
А я не исключаю вероятной причастности британского кабмина к химической атаке в Думе.
echo_shar 12 апреля 2018 | 23:22
glotov:
А я на все 100 уверен! ))
drgonish 12 апреля 2018 | 23:23
{Британский кабмин не исключил вероятной причастности Дамаска к химической атаке в Думе]
Т.е. ничего конкретно не установлено, но новые и умные ракеты полетят.
glotov 12 апреля 2018 | 23:37
drgonish: Если эти ракеты действительно умные, они полетят на тех , кто их выпустил. Жаль, что ракеты не умные.
entoni 12 апреля 2018 | 23:53
drgonish: Интересно, они намного поумнели после того раза, когда улетели в основном "куда-то"?
fresh_breeze 12 апреля 2018 | 23:36
"употребив уже привычный термин «весьма вероятно» (который ранее был употреблен официальным Лондоном по отношению к инциденту в Солсбери — прим. ТАСС)."
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Леди энд джентльменс! Весьма вероятно, что вы окончательно забрехались.
neon999 12 апреля 2018 | 23:41
Кто бы провел химическую атаку в Государственной Думе ...
glotov 12 апреля 2018 | 23:52
neon999: Вы и проведите! Хватит по форумам ныть - пора воплощать в жизнь свои идеи!
vsehporvem 12 апреля 2018 | 23:54
glotov: Врождённая ссыкливость ему мешает!
max3446 12 апреля 2018 | 23:41
Сирийский город Дума, где якобы произошла химическая атака, является последним крупным оплотом исламских боевиков, окружённых сирийскими войсками, но, кроме того, там активно действуют так называемые «Белые каски», пишет Contra Magazin.
Как поясняет австрийский журнал, это подразделения «Сирийской гражданской обороны», которые, среди прочего, получают финансирование от Министерств иностранных дел США, Великобритании и Германии и близки к местным террористическим группировкам.
Эти «пропагандистские войска», получающие указания в том числе из ЦРУ, — единственный источник, на который ссылается Запад, когда дело касается гипотетической газовой атаки в Думе, отмечает автор статьи Марко Майер. Журналист издания уверен: никакой химатаки на самом деле не было — всё это лишь инсценировка, причём уже не первая.
Вполне возможно, что в деле замешаны ЦРУ и британская MI6, которые на протяжении многих лет пытаются ослабить власть президента Башара Асада, полагает Марко Майер.
Также они могут преследовать и другие цели, потому что через Сирию можно совершать нападки на Россию или Иран, что очень импонирует русофобам и произраильским силам в американской политике.
Что касается британского правительства Терезы Мэй, выставившего себя на посмешище в деле с отравлением Скрипаля, Сирия даёт ему шанс отвлечь внимание от этого провала, продолжает Contra Magazin.
socialism 12 апреля 2018 | 23:42
"вероятной причастности Дамаска"
Опять слово "вероятной". Достали, лжецы и лицемеры. Ну докажите наконец, на сто процентов, без всяких домыслов было, или не было. Ведь от ваших бомбёжек люди пострадают! Не можете? Тогда заткнитесь и вспомните о презумпции невиновности.
com30 12 апреля 2018 | 23:47
Асад, или трижды выведенные настамнеты, уже не важно, в конечном итоге за все отвечает РФ.
Режим Асада, должен был быть наказан еще в 2012г. за прошлые химические мерзости но, РФ взяла его на поруки о пообещала на весь Мир, что этого больше не повторится.
Но повторилось уже как минимум трижды. Мало того сама РФ с легкой "православной душей" травит людей как тараканов.
vsehporvem 12 апреля 2018 | 23:51
com30: Против тебя применили самое серьезное ОВ - "Дурачок". Результат ожидаемый!
salut__521 12 апреля 2018 | 23:49
Что ещё за "весьма вероятно"?.. При наличии в Сирии таких людоедов, как Асад и его российский гуру, высказываться о причастности данных индивидуумов к преступлениям надо предельно уверенно, решительно и безапелляционно.
boseal 12 апреля 2018 | 23:53
Мельчает "джентльмен". "Вероятно" это новое слово западной судебной системы.