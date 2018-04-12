{Британский кабмин не исключил вероятной причастности Дамаска к химической атаке в Думе]

Кабинет министров Великобритании не стал утвердительно заявлять о причастности официального Дамаска к инциденту в сирийском городе Дума, употребив уже привычный термин «весьма вероятно» (который ранее был употреблен официальным Лондоном по отношению к инциденту в Солсбери — прим. ТАСС).

«Это шокирующий и варварский акт, убивший 75 человек, включая детей, самым ужасным и бесчеловечным образом. Кабинет согласился с тем, что режим Асада имеет послужной список в использовании химического оружия. Весьма вероятно, что режим несет ответственность за субботнюю атаку», — говорится в полученном ТАСС заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по итогам чрезвычайного заседания кабмина, в повестке дня которого стоял вопрос, присоединяться ли Лондону к возможной военной акции против правительственных сил Сирии.