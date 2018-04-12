Z Архив новостей новости
5 17 6 458
23:02, 12 апреля 2018

Британский кабмин не исключил вероятной причастности Дамаска к химической атаке в Думе

Кабинет министров Великобритании не стал утвердительно заявлять о причастности официального Дамаска к инциденту в сирийском городе Дума, употребив уже привычный термин «весьма вероятно» (который ранее был употреблен официальным Лондоном по отношению к инциденту в Солсбери — прим. ТАСС).

«Это шокирующий и варварский акт, убивший 75 человек, включая детей, самым ужасным и бесчеловечным образом. Кабинет согласился с тем, что режим Асада имеет послужной список в использовании химического оружия. Весьма вероятно, что режим несет ответственность за субботнюю атаку», — говорится в полученном ТАСС заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по итогам чрезвычайного заседания кабмина, в  повестке дня которого стоял вопрос, присоединяться ли Лондону к возможной военной акции против правительственных сил Сирии.

Комментарии

17

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

echo_shar 12 апреля 2018 | 23:15

Британский кабмин не исключил вероятность предположительного хайли лайкли. Скорее всего. Наверное...

olegleon 12 апреля 2018 | 23:17

Тереза "Хайли Лайкли" Мэй

glotov 12 апреля 2018 | 23:17

А я не исключаю вероятной причастности британского кабмина к химической атаке в Думе.

echo_shar 12 апреля 2018 | 23:22

glotov:
А я на все 100 уверен! ))

drgonish 12 апреля 2018 | 23:23

{Британский кабмин не исключил вероятной причастности Дамаска к химической атаке в Думе]

Т.е. ничего конкретно не установлено, но новые и умные ракеты полетят.

glotov 12 апреля 2018 | 23:37

drgonish: Если эти ракеты действительно умные, они полетят на тех , кто их выпустил. Жаль, что ракеты не умные.

entoni 12 апреля 2018 | 23:53

drgonish: Интересно, они намного поумнели после того раза, когда улетели в основном "куда-то"?

fresh_breeze 12 апреля 2018 | 23:36

"употребив уже привычный термин «весьма вероятно» (который ранее был употреблен официальным Лондоном по отношению к инциденту в Солсбери — прим. ТАСС)."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Леди энд джентльменс! Весьма вероятно, что вы окончательно забрехались.

neon999 12 апреля 2018 | 23:41

Кто бы провел химическую атаку в Государственной Думе ...

glotov 12 апреля 2018 | 23:52

neon999: Вы и проведите! Хватит по форумам ныть - пора воплощать в жизнь свои идеи!

vsehporvem 12 апреля 2018 | 23:54

glotov: Врождённая ссыкливость ему мешает!

max3446 12 апреля 2018 | 23:41

Сирийский город Дума, где якобы произошла химическая атака, является последним крупным оплотом исламских боевиков, окружённых сирийскими войсками, но, кроме того, там активно действуют так называемые «Белые каски», пишет Contra Magazin.

Как поясняет австрийский журнал, это подразделения «Сирийской гражданской обороны», которые, среди прочего, получают финансирование от Министерств иностранных дел США, Великобритании и Германии и близки к местным террористическим группировкам.

Эти «пропагандистские войска», получающие указания в том числе из ЦРУ, — единственный источник, на который ссылается Запад, когда дело касается гипотетической газовой атаки в Думе, отмечает автор статьи Марко Майер. Журналист издания уверен: никакой химатаки на самом деле не было — всё это лишь инсценировка, причём уже не первая.

Вполне возможно, что в деле замешаны ЦРУ и британская MI6, которые на протяжении многих лет пытаются ослабить власть президента Башара Асада, полагает Марко Майер.

Также они могут преследовать и другие цели, потому что через Сирию можно совершать нападки на Россию или Иран, что очень импонирует русофобам и произраильским силам в американской политике.

Что касается британского правительства Терезы Мэй, выставившего себя на посмешище в деле с отравлением Скрипаля, Сирия даёт ему шанс отвлечь внимание от этого провала, продолжает Contra Magazin.

socialism 12 апреля 2018 | 23:42

"вероятной причастности Дамаска"
Опять слово "вероятной". Достали, лжецы и лицемеры. Ну докажите наконец, на сто процентов, без всяких домыслов было, или не было. Ведь от ваших бомбёжек люди пострадают! Не можете? Тогда заткнитесь и вспомните о презумпции невиновности.

com30 12 апреля 2018 | 23:47

Асад, или трижды выведенные настамнеты, уже не важно, в конечном итоге за все отвечает РФ.
Режим Асада, должен был быть наказан еще в 2012г. за прошлые химические мерзости но, РФ взяла его на поруки о пообещала на весь Мир, что этого больше не повторится.
Но повторилось уже как минимум трижды. Мало того сама РФ с легкой "православной душей" травит людей как тараканов.

vsehporvem 12 апреля 2018 | 23:51

com30: Против тебя применили самое серьезное ОВ - "Дурачок". Результат ожидаемый!

salut__521 12 апреля 2018 | 23:49

Что ещё за "весьма вероятно"?.. При наличии в Сирии таких людоедов, как Асад и его российский гуру, высказываться о причастности данных индивидуумов к преступлениям надо предельно уверенно, решительно и безапелляционно.

boseal 12 апреля 2018 | 23:53

Мельчает "джентльмен". "Вероятно" это новое слово западной судебной системы.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 6 апреля Поздравить…

5 434 6 7415 06.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2912474

5 194 6 15681 06.04
#слушать 01:45:48 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Мюнстер: больной, одинокий, убийца В субботний солнечный теплый день в историческом центре уютного университетского городка Мюнстер психически тяжело больной 48-летний мужчина на своем автофургоне марки «Фольксваген Калифорния» наехал на группу сидящих в кафе людей…

5 198 6 17447 09.04
Kполитика, общество, германия, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередная «химия» с российским «привкусом» Обсуждений с фактами в руках и независимых исследований Вашингтон боится как огня. Ему гораздо удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов

5 110 6 9904 08.04
Kсша, рф, сирия, политика, события
Новости

Войска противовоздушной обороны и разведки, а также ударные силы российских вооруженных сил приведены в готовность Это связано с возможным ракетным ударом США по Сирии, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов…

5 169 6 48569
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американцы «и меня посчитали» Американцы считают меня должностным лицом Правительства Российской Федерации. Это раз. Что и указывают в качестве единственного (!) основания для внесения в список. Это два. Клоунада. Другого слова у меня для них нет…

5 310 6 30971 07.04
Kсанкции, сша, рф, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

Иду на выборы Считаю варварской политику мэра Собянина и партии «Единая Россия» в отношении нашей столицы. Хочу изменить эту систему и развернуть город лицом к людям…

5 121 6 12453 11.04
8читать ;смотреть
Kмосква, мэр, политика, выборы, видео, мнения
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Не мучайтесь! Говорите по-русски В Литве, где русских всегда было меньшинство, никогда не стоял русский вопрос – здесь боролись с Советами…

5 116 6 12041 09.04
Kотношения, литва, грузия, события
Блоги

+ Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Запись выступления Никки Хейли в Университете Дьюка в Северной Каролине опубликована на канале учебного заведения…

5 139 6 14736 06.04
8читать ;смотреть
Kрф, сша, политика, видео, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Первым праймериз предложил именно я Илья Яшин имеет на это полное право – но при этом еще два месяца назад публично обещал, что не пойдет на выборы против меня. Я искренне считал, что мы находимся в партнерских отношениях…

5 66 6 7107 11.04
Kполитика, общество, власть, навальный, яшин, мнения
Новости

Красов: Доклад ОЗХО по инциденту в Солсбери – это заказ, направленный на демонизацию РФ По его мнению, организация дискредитировала себя в глазах России и мирового сообщества…

5 50 6 5723
Блоги

«Текст заявления Юлии Скрипаль составлен так, чтобы подкрепить заявления британских властей» Посольство России усомнилось в подлинности заявления Юлии Скрипаль…

5 133 6 16030 11:30
Kскрипаль, великобритания, рф, происшествия, конфликты, события
Блоги

Генпрокуратура: Березовский был больше всех заинтересован в убийстве Литвиненко Ведомство публикует копии документов по делу о расследовании смерти бывшего офицера ФСБ…

5 100 6 12464 09.04
Kрф, расследования, документы, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Неучи Теперь оказывается не Путин, а российские учёные отравили Скрипалей? Но даже не в этой очередной «оговорке» дело. Дело в тотальной безграмотности выдающих себя за образованных людей британских дипломатов…

5 304 6 38210 06.04
Kобщество, дипломатия, великобритания, рф, мнения
Новости

Репортер РЕНТВ пробрался в больницу, где проходит лечение после отравления бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль Телеканал обнародовал кадры, на которых корреспондент подходит к двери, за которой якобы лежит пострадавший…

5 40 6 23270
Блоги

Дональд Трамп о ракетном ударе по Сирии: Может быть, очень скоро или совсем не скоро! Президент США заявил в «Твиттере», что никогда не говорил о сроках нанесения удара…

5 123 6 16342 13:49
Kсирия, сша, рф, конфликты, трамп, события

Популярное за неделю

Новости

Российские боевые корабли покинули военно-морскую базу в сирийском Тартусе Об этом сообщает компания Image satellite international, которая публикует соответствующие спутниковые снимки…

5 56 6 27889
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Дерипаска – такая подопытная свинка, на которой, видимо, отрабатывается некий совершенно новый механизм действий…

5 168 6 192406 07.04
#слушать 46:56 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Голосование
Вы поддерживаете перемещение Амана Тулеева на пост спикера областного парламента?
5 86 6 30090 06.04
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

Два людоеда в одной упряжке Представим, что Гитлер в начале 41 года оказался чуть более адекватен и — не напал на Советский союз. А напротив — убедил Сталина войти в военную коалицию и вместе раздолбать Великобританию…

5 790 6 276330 06.04
Kсталин, гитлер, общество, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

«РУСАЛ» и русалка Россияне почувствуют что-то и реально что-то поймут, только когда к ним постучат в дверь, буквально залезут в кошелек, выкопают в огороде банку с мятыми купюрами или переворошат шкаф с бельем…

5 295 6 130596 09.04
8читать ;смотреть
Kбизнес, рф, государство, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6879318
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3402473

Сегодня в эфире