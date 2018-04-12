Италия не будет принимать участия в возможной военной кампании в Сирии
Об этом заявил премьер-министр страны Паоло Джентилони. В то же время, согласно международным договоренностям, Италия предоставит союзникам логистическую поддержку.
Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия не присоединится к военным ударам по Сирии. При этом она подчеркнула, что поддерживает усилия Запада с целью показать, что использование химического оружия неприемлемо.
Комментарии10
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realtor_igor 12 апреля 2018 | 23:11
Есть ещё нормальные люди...
olegleon 12 апреля 2018 | 23:15
realtor_igor: это называется "историческая память". а вот у Макрона её нет уже
duch_nic 12 апреля 2018 | 23:15
//Италия не будет принимать участия...
...Германия не присоединится//
"Я тебе скажу, хлопцы у нас — абсолютно мировые. Форменные звери! Вроде меня. Дивизия — во! Морд... Морд полтораста наберётся. В прежние времена было больше, но у пана атамана нема золотого запасу, и хлопцы начинают разбегаться в разные стороны. И правильно делают, потому что, если так пойдет дальше, я тоже разбегусь в разные стороны."(с)
patajhara 12 апреля 2018 | 23:53
duch_nic: Италия всегда была против санкций, им это не выгодно. Им турист нужен. И войны никакой не надо. Им есть, что терять.Я как подумаю, что в Ватикан придут эти вожди ИГИЛа и что они с ним сделают... ужас берет. Нет никогда.
glotov 12 апреля 2018 | 23:27
realtor_igor: Макаронники еще помнят , как их дедушки скукожились в степях под Сталинградом и Воронежем.
tks 12 апреля 2018 | 23:39
glotov: Это у тебя мозгалка скукожилась, видимо, от телепромывки или что там у вас чем промывают...
tks 12 апреля 2018 | 23:37
Вся воинственность макаронников видимо, в средние века осталась, а весь бушевавший пыл в Возрождение ушёл... Дикие они люди, просто дикари!
glotov 12 апреля 2018 | 23:39
tks: В искусстве им нет равных, а в войнушки им лучше не играться.
tks 12 апреля 2018 | 23:53
glotov: Ну, это в первую очередь, племён, некогда оваряженных касается...
vsehporvem 12 апреля 2018 | 23:39
Италия - минус, Франция - минус, Германия - минус, Англия - минус... Ещё несколько дней и поддержкой Трампа будет только самое сильное г-но Европы - Украина!