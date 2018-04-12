Италия не будет принимать участия в возможной военной кампании в Сирии

Об этом заявил премьер-министр страны Паоло Джентилони. В то же время, согласно международным договоренностям, Италия предоставит союзникам логистическую поддержку.

Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия не присоединится к военным ударам по Сирии. При этом она подчеркнула, что поддерживает усилия Запада с целью показать, что использование химического оружия неприемлемо.