Россия просит провести завтра заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации вокруг Сирии

Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что сообщил Россия в ближайшее время иницирует заседание Совета Безопасности, чтобы обсудить ситуацию вокруг Сирии и угрозы военных действий со стороны США.