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23:02, 12 апреля 2018

Россия просит провести завтра заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации вокруг Сирии

Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что сообщил Россия в ближайшее время иницирует заседание Совета Безопасности, чтобы обсудить ситуацию вокруг Сирии и угрозы военных действий со стороны США.

Комментарии

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mikhail_spb_ 12 апреля 2018 | 23:13


Если бубензя будет слишком быковать, то Россию и из Совбеза выгонят.

Ведь нацдилер - политический гений.

danko_swinja 12 апреля 2018 | 23:26

mikhail_spb_: тролль юморной а ты политическое хавно. Пропиндосить. А тебя вгонят.

klegg 12 апреля 2018 | 23:14

Василий Фантомасович подсел на измену

bozk 12 апреля 2018 | 23:15

Опять? Видать нравится, когда посылают

lincolnmkx 12 апреля 2018 | 23:17

Наверно "гамнецом" запахло!

agamasat 12 апреля 2018 | 23:19

Угроза по по поводу Сирии существует только одна - участие в том самой россии, поддерживающей существование режима Асада-людоеда. Преступные режимы должны быть уничтожены, а населению данных государств должна быть дана дорожная карта развития, приближающая их ко входу в современное цивилизованное общество. Разумеется, все это должно происходить под неусыпным контролем со стороны Запада.

echo_shar 12 апреля 2018 | 23:19

А где же горы трупов и родственники пострадавших от химатаки?
Где актеры-активисты из Белых касок? Почему не встречают военную полицию и не показывают место атаки и жертв атаки? Или бритосы их оттуда уже эвакуировали, чтоб их невозможно было допросить. Вдруг кто из них расколется?! ))))))

agamasat 12 апреля 2018 | 23:22

так и просится на язык фраза про свинью в огороде....

agamasat 12 апреля 2018 | 23:39

то бишь - в Совбезе.

(комментарий скрыт)

podwodnik 12 апреля 2018 | 23:26

А почему Совбез созывает Россия если напасть хотят на Сирию? Россия нанялась Асаду памперсы менять? Может Асад сам чего-нибудь заявит если ему угрожают или совсем не самостоятельный?

boseal 12 апреля 2018 | 23:48

podwodnik: Посмотрите на Ливию, мой друг. Там раньше не продавали людей в рабство да и беженцев оттуда было в разы меньше. Кстати, и американские послы там не погибали.

salut__521 12 апреля 2018 | 23:31

Послушав с недельку брехню Небензи, можно потерять веру в человечество...

rtov 12 апреля 2018 | 23:53

salut__521: достаточно просто на него посмотреть для этого

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