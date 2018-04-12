Помпео: Американские власти должны продолжать ужесточать санкции в отношении России

Американские власти должны продолжать ужесточать санкции в отношении России. Об этом, выступая в Сенате, заявил директор ЦРУ Майк Помпео, выдвинутый на пост госсекретаря США. По его словам, Владимир Путин еще не воспринял в достаточной степени сигнал Вашингтона. По мнению Помпео, едва ли не все действия Москвы на международной арене сейчас направлены на то, чтобы подорвать демократию на Западе. Администрации США следует давать отпор российским властям «в каждом регионе и на каждом векторе: в сфере киберпространства, экономики и так далее». «Нам надо делать все возможное, чтобы Путин не добился успеха в движении к тому, что мы считаем его окончательной целью», — добавил Помпео. В чем заключается эта цель, он не уточнил.