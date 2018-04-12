Помпео: Американские власти должны продолжать ужесточать санкции в отношении России
Американские власти должны продолжать ужесточать санкции в отношении России. Об этом, выступая в Сенате, заявил директор ЦРУ Майк Помпео, выдвинутый на пост госсекретаря США. По его словам, Владимир Путин еще не воспринял в достаточной степени сигнал Вашингтона. По мнению Помпео, едва ли не все действия Москвы на международной арене сейчас направлены на то, чтобы подорвать демократию на Западе. Администрации США следует давать отпор российским властям «в каждом регионе и на каждом векторе: в сфере киберпространства, экономики и так далее». «Нам надо делать все возможное, чтобы Путин не добился успеха в движении к тому, что мы считаем его окончательной целью», — добавил Помпео. В чем заключается эта цель, он не уточнил.
Комментарии19
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danko_swinja 12 апреля 2018 | 23:08
Помео понесло.
danko_swinja 12 апреля 2018 | 23:11
danko_swinja: родственник Терезы мей. Тоже продвинутый.
bozk 12 апреля 2018 | 23:10
Окончательная цель - мезозой
danko_swinja 12 апреля 2018 | 23:19
bozk: тебе в полизой.
midnightblues 12 апреля 2018 | 23:49
bozk: https://www.facebook.com/Svobodanaroda/videos/917559061759505/UzpfSTE1NzkxMzIwMDc6MTAyMTQ0ODc0ODYyMTI0NjQ/
com30 12 апреля 2018 | 23:54
bozk:
Как быстро дикари сдриснули из Тартуса, так же должны быстро сдриснуть домой за Урал. Ну а там это уже будет проблемой Китая, китайцы говорят что сирирьнаш. Глядя в глаза сибиряков и китайцам, утверждение похоже на правду.
olegleon 12 апреля 2018 | 23:10
"В чем заключается эта цель, он не уточнил. "
да он и сам не знает. ему просто фраза понравилась
honduras_on_kolima 12 апреля 2018 | 23:40
olegleon: // да он и сам не знает. ему просто фраза понравилась //
Путриот, лови цитату Терезы Мэй (сказано ещё до Солсбери, почти полгода назад):
- Мы знаем, что вы делаете, но это вам не удастся.
Если и сейчас не дошло, почитай о том, как ухайдокали Совок.
nanaryfive: // Очередая смена хохло-алкашей проспалась заступив на смену. //
Котяра помойный обкуренный, пьянство никогда не относилось к национальным чертам украинского народа.
А у вас, репоеды, это образ жизни и визитная карточка.
Ты бы ещё Порошенко назвал плешивым ботоксным карликом, ампутант мозговой.
mikhail_spb_ 12 апреля 2018 | 23:11
Похоже, теперь американцы будут пендосить нацдилера и в хвост и в гриву.
Но он отыграется на безропотном народонаселении, благо оно его назначило царствовать ещё 6 лет.
danko_swinja 12 апреля 2018 | 23:13
mikhail_spb_: юморной тролль. Похоже, вероятно, возможно, по ходу, наверное. Очень юморной тролль. Пролонгация, мильтоны, катырка. Пендосить в хвост.
danko_swinja 12 апреля 2018 | 23:15
mikhail_spb_: юморной тролль отрыгается безропотно. Колотролль.
nanaryfive 12 апреля 2018 | 23:26
mikhail_spb_: Очередая смена хохло-алкашей проспалась заступив на смену. К утру десяток грывен, напиться, проспаться и опять на провоняный диван - а чё там в рашкегавняшке.
danko_swinja 12 апреля 2018 | 23:30
nanaryfive: юморной тролль как хавно, всплывает после похмелки.
salut__521 12 апреля 2018 | 23:18
Не знаю насчёт окончательной цели путина, но окончательный конец его должен быть на колу...
stas12006 12 апреля 2018 | 23:24
В ответ на американские санкции россия выпустит карты мир на имя трампа и помпео , пошлёт им им по почте , и когда трамп и помпео получат карты , россия их заблокирует.
neon999 12 апреля 2018 | 23:32
На ЭМ хотят знать "цель Путина" ? А мультики с конусами, падающими на Флориду смотрели ?
Про "нет Путина - нет России" слышали ? Короче, угробить всех хочет, старый му**к, еще не доперли до этого ?
danko_swinja 12 апреля 2018 | 23:34
neon999: тебя уже угробил, вату в мозги засовал.
socialism 12 апреля 2018 | 23:39
Сколько же сумасшедших в Америке! Ещё один, Помпео, обозначился. Если выпрыгнет из окна с криком: "русские идут!", я не удивлюсь и сожалеть не стану.
com30 12 апреля 2018 | 23:49
Должны и будут, разные вещи.
Больше решительных и кардинальных действий.