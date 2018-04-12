Двое детей, пострадавших в ДТП в Подмосковье, находятся в тяжелом состоянии

Их переводят на лечение в Москву. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава. По уточненным данным, после аварии было госпитализировано 8 человек, в том числе 5 детей.

Напомним, ДТП произошло в Пушкинском районе на малом бетонном кольце. «Жигули восьмерка» выехали на встречную полосу и столкнулись с автобусом, перевозившим детей. При этом автобус опрокинулся в кювет. Водитель автомобиля погиб на месте.