Двое детей, пострадавших в ДТП в Подмосковье, находятся в тяжелом состоянии
Их переводят на лечение в Москву. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава. По уточненным данным, после аварии было госпитализировано 8 человек, в том числе 5 детей.
Напомним, ДТП произошло в Пушкинском районе на малом бетонном кольце. «Жигули восьмерка» выехали на встречную полосу и столкнулись с автобусом, перевозившим детей. При этом автобус опрокинулся в кювет. Водитель автомобиля погиб на месте.
Комментарии2
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neon999 12 апреля 2018 | 23:28
Водитель погиб - некого наказать, - облом для репрессивной машины.
Не могут же оказаться виноватыми транспортные полицаи ?
skull100 12 апреля 2018 | 23:36
А что лечение теперь только в москве производят, как все запущено