Мать фигуранта «пензенского дела» рассказала, что следователь заставил ее дать интервью НТВ
Мать фигуранта «пензенского дела» Ильи Шакурского Елена Богатова рассказала, что следователь заставил ее дать интервью НТВ, пообещав, что ее сыну это зачтется в суде. Шакурского обвиняют в том, что он был членом террористического сообщества, которое якобы планировало устроить взрывы во время выборов президента и Чемпионата мира по футболу. Елена Богатова говорит, что следователь потребовал сказать в интервью, что ее сын действительно состоит в террористическом сообществе «Сеть». Съемочная группа приехала к женщине домой поздно вечером. Богатова признаётся, что была очень расстроена и не помнит, что говорила, а ей задавали наводящие вопросы. Женщина добавила, что боится, что ее сына посадят ни за что, и требует не показывать записанное интервью, — сообщает «Медиазона».
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
prender 12 апреля 2018 | 22:41
Какая же вата ватная. Я скажу , что сын террорист и его не посадят. Где мозги??? Можно быть забитым и испуганым, но не до такой же степени.
fr_perren 12 апреля 2018 | 23:07
prender: //Где мозги??? //
Моя собака имела дрессировку IPO1
Кошка после пары шлепков перестала лазить на стол
А люди как несли деньги во всевозможные пирамиды "копилочки" и "копеечки" , так и несут, опыт не усваивается, увы.
mickey 12 апреля 2018 | 23:20
prender: Если человек забит и запуган, то скорее всего именно до такой степени.
nikitin43 12 апреля 2018 | 23:11
пользоваться людьми для своих убогих , преступных целей это основная задача скотобойни нтв сливного бачка лубянки .