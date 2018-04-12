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22:31, 12 апреля 2018

Мосгорсуд 27 апреля проверит законность приговора бывшему губернатору Кировской области Никите Белых

Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Андрей Грохотов.Он добавил, что Никита Белых намерен лично принять участие в  заседании  — соответствующее ходатайство направлено в суд.
Бывший кировский губернатор был признан судом виновным в получении взятки и осужден на 8 лет колонии строгого режима и штрафу. Кроме того, Белых не сможет занимать госдолжности в течение трех лет после отбытия наказания.

Комментарии

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prender 12 апреля 2018 | 22:47

добавят , наверное. чото мало дали. стрелять так стрелять, садить, так садить, давать так давать. очередной цирк за закрытыми дверями.
все организации госструктуры и прочая начинают походить на кооператив озеро, который защищает корпоративные интересы узкого круга судей, прокуроров, полицаев и т.д. а простой вате некуда деться, только залезть в фуфаечку и сидеть тихохонько.

malanoff 12 апреля 2018 | 23:07

prender: Мосгорсуд начал понимать , что мандаринами здесь не отделаешься. А не проявить ли здесь лояльность ? А вдруг зачтется при счастливой жизни народа , а не каких то там олигархов. Тем более о Гундяеве вообще давно не слышно. Может он и с богом то никогда в ладах не был ?

zemljanka 12 апреля 2018 | 23:03

Сил, здоровья.

ly4_sveta 12 апреля 2018 | 23:04

То ли дело Тулеев! Никаких вопросов, арестов
и предъяв. Сам миллиардер, сын миллиардер, вся
область в кармане - что хочу, то и ворочу. Главное -
Путина нахваливать, возвышать его, пресмыкаться
перед ним, холуйствовать, подобострастно заглядывая
в глаза, унижаться и за все просить прощения. И будешь
во власти двадцать лет, тридцать лет, пожизненно...

oldcitizen 12 апреля 2018 | 23:19

Мосгорсуд? Егорова? Да этот суд только что признал приговор Улюкаеву "законным и обоснованным" и издевательски "смягчил" его, разрешив после восьмилетней отсидки пожилого человека занять государственную должность. Если это человеколюбие, то что такое издевательство?
А Белых ещё более ненавистен кому-то наверху. Будет ещё один "законный и обоснованный" приговор, который никак не соотносится ни с законом, ни с доказательствами.

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