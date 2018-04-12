Мосгорсуд 27 апреля проверит законность приговора бывшему губернатору Кировской области Никите Белых

Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Андрей Грохотов.Он добавил, что Никита Белых намерен лично принять участие в заседании — соответствующее ходатайство направлено в суд.

Бывший кировский губернатор был признан судом виновным в получении взятки и осужден на 8 лет колонии строгого режима и штрафу. Кроме того, Белых не сможет занимать госдолжности в течение трех лет после отбытия наказания.