Майк Помпео заявил о гибели в Сирии российских наемников
Директор ЦРУ и кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил о гибели в Сирии российских наемников. Выступая в Сенате, он упомянул об ударе США в Сирии и сообщил, что тогда были убиты «пара сотен русских». Никаких подробностей Помпео не сообщил.
Напомним, российский МИД ранее назвал дезинформацией сообщения о гибели сотен россиян, входивших в ЧВК Вагнера. Российские власти официально подтверждали гибель не менее 5-ти человек и ранения нескольких десятков российских граждан в Сирии.
Комментарии25
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midnightblues 12 апреля 2018 | 22:36
Странно,что пригожинских называют русскими
они этого недостойны
sokal123 12 апреля 2018 | 22:38
midnightblues: Это были отбросы ,генетически измененные ,может и русские,но оскотиневшиеся.
pablo_moderator 12 апреля 2018 | 22:43
sokal123:
поразительное дело , что т.н. пригоженские на этом и не только сайте , всех упырей , типа тебя , размазывают так , что ты , и мегатонны , таких как ты про них постоянно долдоните !
поразительно !
midnightblues 12 апреля 2018 | 22:45
sokal123: Набирают туда,конечно,полный генетический мусор
pablo_moderator 12 апреля 2018 | 22:48
midnightblues:
но трахают они тебя зачётно !
;-)
tanyaya 12 апреля 2018 | 22:55
pablo_moderator: Не обольщайся, опущенный пригожиным. Уж кого и трахают, так это тебя. И недорого. Повар Пригожин наваривает миллиарды долларов, а тебе за каждый акт публичного позора он платит 11 рублей и 80 копеек.
Даже нищие на паперти не опускаются до того унижения, которым подвергаетесь вы, мелкие ничтожные поварята пригожина.
pablo_moderator 12 апреля 2018 | 23:03
tanyaya:
а лишь тебе и всем этим ослам пытаюсь донести простую мысль ,
вы обезьяны , не пригоженских на сайтах должны искать , а единомышленников в реале !
макаки, мля !
tanyaya 12 апреля 2018 | 23:17
pablo_moderator: Откуда у тебя мысль? Ты бот из методички.И поддержанты у тебя (они же единомышленники в реале) такие же хилые от голода пригожинские боты , которых каждый день имеют в анус за 10 центов.
pablo_moderator 12 апреля 2018 | 23:23
tanyaya:
ты вообще читать умеешь ?
хрена лысого , ты овца , про ботов -шмотов буровишь ?
в твоём городе-селе-деревне , что проблем нет , что нельзя инициативные группы создавать , а тебе всё пригоженские вставляют и вставляют , ну , да, ты же не охотник , а передаст !
;-)
midnightblues 12 апреля 2018 | 23:28
tanyaya: Пригожин всегда эксплуатирует только идиотов
Тк никто в здравом рассудке просто не пойдет к этому дегенерату
Ольгинские-доходяги,которые даже не могут работать фрилансерами
скорее всего из местного стационара УО
greying_eagle 12 апреля 2018 | 23:05
sokal123: Люди, уверен большинство, записываются от отчаяния и беспросветной бедности и глупости, лишь немногие чтобы поубивать в удовольствие.
Думаю, понятно кто главный виновник.
pablo_moderator 12 апреля 2018 | 22:40
midnightblues:
странно , что всякую забугорную шваль , типа тебя , волнуют , какие фамилии , национальности , и т.д.
ты , кто извращенец ?
lenin3 12 апреля 2018 | 22:42
midnightblues: из-за"пару сотен русских"Вошьдь траур не объявляет,их же там не было.Да из-за Зимней вишни объявил,стиснув зубы,только из-за Ройзмана,который первым в своём городе сказал,что будет траур...
motooppic 12 апреля 2018 | 22:39
Если бы наши ребята погибли из за пиндосня выродков, то от пиндостана бы уже ничего не осталось!
horseraddish 12 апреля 2018 | 22:42
motooppic:У США ЯО точно не меньше. И какие "наши"? "Ихтамнет":)
nostradam 12 апреля 2018 | 22:47
motooppic: Как видишь, осталось, горе-патриот. Они только мизинцем шевельнули - и сотен "ребят" как не бывало, а российсеим задохликам крыть нечем, кроме мультяшек. По одежке протягивай ножки.
philanthrop 12 апреля 2018 | 22:52
motooppic: Даже туркам не смогли, куда вам до пиндосов.
midnightblues 12 апреля 2018 | 23:34
motooppic: Я тебя разочарую
Возможно,это сделали специально рассейские командиры
тк есть инструкция не пускать обратно этот материал
kondrakr 12 апреля 2018 | 22:40
Американцы не соблюдают договорённости! Сказано же было: "Вы молчите - мы молчим".
fresh_breeze 12 апреля 2018 | 22:41
"Выступая в Сенате, он упомянул об ударе США в Сирии и сообщил, что тогда были убиты «пара сотен русских»."
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— Ваше высокопревосходительство, сколько турок указывать убитыми?
— Чего их, басурман, жалеть, пиши больше!
PS
Похоже, в госдеп приходит весёлый чувак — будет зажигать, на ходу импровизирует.
snips 12 апреля 2018 | 22:49
fresh_breeze: обоссаная рашка даде не пытается запретить помидоры сша )) один ты пыжися тут , все еще
liquidsky__ 12 апреля 2018 | 22:58
snips: модеры не хотят забанить этот поганый рот?
boseal 12 апреля 2018 | 22:46
Помпео явно не читает наших "либералов", ибо погибших должно быть не менее 400. "Рука кремля"?
mikhail_spb_ 12 апреля 2018 | 23:08
Поскольку мерзавцы-наёмники не имеют национальной принадлежности, правильнее было их назвать не русскими, а "наёмниками нацдилера".
midnightblues 12 апреля 2018 | 23:31
mikhail_spbТак они и не наемники-это доходяги,которые не в состоянии никем работать
е наемники
просто