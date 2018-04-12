Эксперты из группы расследований Bellingcat рассказали о «крайне вероятной» версии химатаки в сирийском городе Дума
Баллон с хлором на город мог сбросить вертолет Ми-8, вылетевший с авиабазы Думейр под Дамаском, — говорится в публикации на сайте группы.
Свои выводы в Bellingcat сделали после анализа видеозаписей и фотографий очевидцев. Результаты сравнивались с выводами Организации по запрету химоружия, которая ранее уже подтверждала, что в Сирии были случаи, когда с вертолетов сбрасывали желтые баллоны с газом.
Ранее телеканал NBC News сообщил, что в анализах, взятых у пострадавших во время химической атаки были обнаружены хлор и нервно-паралитическое отравляющее вещество. Теперь власти США вполне уверены, что за атакой стояло правительство Башара Асада, — сообщает телеканал со ссылкой на американских чиновников. В то же время источники NBC News уточнили, что эта уверенность «не является стопроцентной».
Эксперты ОЗХО начнут работать в Сирии 14-го апреля. Об этом заявил официальный представитель организации. Первая группа экспертов уже прибыла в Бейрут, откуда направится в сирийский город Дума.
Комментарии55
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boseal 12 апреля 2018 | 22:33
Как то очень узко расследуются некоторые происшествия сими энтузиастами. Скорее всего по мимо «крайне вероятной» версии, родилась и "крайне невероятная", но ее решили не пускать дальше, дабы не опозориться.
lezhin 12 апреля 2018 | 22:35
ЖЁЛТЫЕ! баллоны были жёлтые! Это решает все. Мировую ядерную войну можно начинать.
lezhin 12 апреля 2018 | 22:37
если этих начинают использовать в качестве экспертов - то фсё
patrik05 12 апреля 2018 | 22:39
Эксперты из группы расследований Bellingcat рассказали о «крайне вероятной» версии химатаки в сирийском городе Дума...
Есть "крайняя вероятность" того, что я пишу этот комментарий, а под столом Тереза Мэй делает мне минет. Есть же такая вероятность, ну хотя бы одна на миллион? И кто в это поверит?
doorin 12 апреля 2018 | 22:40
Замминистра обороны USA Джон Руд провел
очень жёсткий разговор с министром обороны
ФРГ Урсулой фон дер Ляйен.
Руд предупредил Ляйнен, что если немцы
в первых рядах не пойдут в наступление
на русских в Сирии, то... ни Ляйнен ни Меркель
через месяц не будет на своих пригретых
креслах, где они греют свои толстые жопы
и палец о палец не ударили в поддержке
USA, которые защищают всю Германию от
русских варваров.
\ Deutsche Welle \
pit_heap 12 апреля 2018 | 22:46
Цитата:во время химической атаки были обнаружены хлор и нервно-паралитическое отравляющее вещество. ///
Я даже не знаю как квалифицировать эту клюкву, она не только развесиста, но и очевидно древовидна-идет по всем западным СМИ.
Но когда иксперты и оналитики умудряются путать атаки хлором и зарином, это просто немыслимо:
Хлор — вызывает удушье, как правило не смертельное, и только потом люди умирают и смерть их очень нелегкая в течение многих часов. Хлор требует вдыхания, совершенно безопасен на предметах и коже.
ФОВ — никакого удушья не вызывает, люди просто умирают в течение десятков минут, при явлениях паралича. Вдыхания не требует, заражает предметы, может поражать через неповрежденную кожу.
Пусть Bellingcat объяснит каким образом может спутать удушающие вещества с нервно-паралитическими, пусть даже и по описанию действия...Это в какую ямину квалификации надо погрузиться, чтобы так тупо врать, но самое главное эти иксперды выступают по центральным каналам и народ это кушает. У меня просто нет слов, слышать такое от военных экспертов,- это просто дно, новое дно дивного нового мира, новый эталон беззастенчивого вранья.
puteshestvennik 12 апреля 2018 | 23:06
pit_heap: А почему вы решили что хлор перепутали с нервно-паралитическим ОВ? Ведь из подробностей известно только то что обнаружено и то и другое?
kit07_12 12 апреля 2018 | 23:38
puteshestvennik: Подробности нам рассказали про баллон с хлором, сброшенный с вертолета (Белингкэт). А вот Белые каски показывали фото с хвостиками ракет, торчащих из асфальта, которые типа были начинены ОВ. Путаются в показаниях ребята. Слишком много НКО работают, не всегда им удается синхронизировать свои показания...
Надо сказать, что версия Белингкэт про баллон с вертолета больше похожа на правду, то есть ее труднее будет опровергнуть. Баллон там скорее действительно был, только не с вертолета, а с земли распылили. Но это хрен докажешь.
lezhin 12 апреля 2018 | 22:41
patrik05: оно тебе надо? тема не раскрыта, где "британские ученые установили"?
patrik05 12 апреля 2018 | 22:47
lezhin:
Типичная политика постправды - "это моё оценочное мнение", "сам я свечку не держал", "по моим ощущениям", "есть крайняя вероятность того".... скажи эти волшебные слова, из-за которых тебе нельзя привлечь к суду, и неси любую отсебятину - по моим ощущениям, на митинге протеста не меньше ста тысяч человек...
shicotus_live 12 апреля 2018 | 22:46
patrik05: Белые каски. Билингкэт, ЦРУ имеет своих проплаченных фуфлогонов по полной программе))
bozman1944 12 апреля 2018 | 22:47
patrik05: Намного вероятнее, что ты делаешь минет своему патрону.
begly_ 12 апреля 2018 | 22:56
patrik05: Есть же такая вероятность, ну хотя бы одна на миллион?///
Нет такой и трилионной вероятности., эта вероятность равна нулю. А от атаки химией погибли люди и это 100%й факт.
patrik05 12 апреля 2018 | 23:01
begly_:
Покажи фотку погибших химии людей в Думе и я покажу тебе фото Терезы Мэй под моим столом.
begly_ 12 апреля 2018 | 23:08
patrik05:
Да можно показать хоть салупы Асада и Путина, скрученные в косу, только погибших от химической атаки уже не вернешь, а прекращать беспредел от правления неспособного навести порядок Асада давно пора. И нет смысла говорить: а хуже не будет?
patrik05 12 апреля 2018 | 23:11
begly_:
Ты больной или не больной? Тебе говорят что никакой атаки не было, вчера над всей Думой подняли сирийский флаг.
begly_ 12 апреля 2018 | 23:21
patrik05:
Я сошла сума, я сошла сума, я сошла сума.. Помнишь такую песню?!
tanyaya 12 апреля 2018 | 23:10
patrik05: Стремительно деградируешь. Хотя пару лет назад казалось, что ниже уже некуда. Но ты постарался и сделал невозможное.
Слушай, Патрик, есть же какие-то там препараты против деменции.
Погугли.
Не то скоро бумагу жрать начнёшь и писаться на кустики.
alehan11174 12 апреля 2018 | 23:11
patrik05: Есть же такая вероятность, ну хотя бы одна на миллион
//////////////
вероятность этого равно НУЛЮ, потому что ты тролль прижопинский и сидишь в мухосранске, а премьер Великобритании Мэй находится сейчас в Лондоне.
Но вот вероятность того, что ты прижопинская портянка, делаешь миньет своему прапору очень высока! Скажешь, нет?
yakov18 12 апреля 2018 | 23:10
lezhin:Есть данные израильской разведки..Опубликованы в первы же день атаки.Была сброшена с вертолета ВВС Асада баррельная бомба с хлором...В тот же вечер впервые за все время правительство Израиля обвинило Асада в применении ХО...Не имея 100% доказательств Нитаньяху этого бы делать не стал.Доказательства и спутниковые снимки были и Трампу переданы.Как он этим распорядится-это уже его дело...А зачем это Асаду? Так он и РА сразу после применения ХО и заняли Думу, по соглашению с боевиками...
Мир побурчал и затихнет...Путин прикрыл в СБ ООН...
Дело сделано-ХО помогло в очередной раз Асаду занять еще одну провинцию
idshoohov 12 апреля 2018 | 22:55
Эксперт Фуад Шахбазов (на "Радио Свобода"): "Есть еще одно "но": практически все оппозиционные силы в Сирии уже уничтожены, за последние два года они разгромлены усилиями Москвы и Тегерана"
Вот это очень важное заявление. Оно ставит под сомнение проведение химатаки правительством Асада. Зачем ему нужна химатака, если противник уже повержен? Чем то похоже на случай со Скрипалём. Того тоже не было смысла травить. Только месть. И в Сирии тоже месть?
begly_ 12 апреля 2018 | 23:11
idshoohov:
Вы случайно не мусульманин по образованию?, а, ну тогда понятно о чем вы тут не первый день пытаетесь втиснуть.
yakov18 12 апреля 2018 | 23:16
idshoohov: Ну шо Вы бред постите? Скока за Восточную гуту воевали? А сбросили одну баррельную бочку с хлором и все--оппозиция лапки кверху и соглашение о выходе-Асад без боя занял с РА Думу...Какой враг был повержен? Война идет полным ходом..Путин уже сколько раз победу обьявлял? ХО это реально то ,что позволяет Асаду занимать нужную территорию без больших затрат и потерь-а сколько там людей потравят-этому уроду все равно -он похоже и в самом деле-животное
kit07_12 12 апреля 2018 | 23:46
yakov18: Экий брехливый жидок. Когда типа "сбросили бочку с хлором", у исламистов, которых ты поддерживаешь (три ха-ха), от Восточной Гуты осталась только Дума, со всех прочих населенных пунктов в Гуте их уже выбили. И из самой Думы они уже уезжали, на автобусах в Идлиб. И гуманитарный коридор для выхода мирных жителей там давно уже действовал. Кагтавое ты уепище брехливое.
kit07_12 12 апреля 2018 | 23:43
idshoohov: //Чем то похоже на случай со Скрипалём. Того тоже не было смысла травить. Только месть. //
А за что мстить Скрипалю? Его же сами из тюрьмы выпустили, для обмена. Не хотели б выпускать, обменяли на других.
И почему мстить надо было перед выборами и ЧМ-2018? подождать никак нельзя было?
fashist_putin 12 апреля 2018 | 22:51
Какие прекрасные русские лица!
Какие раскрытые ясные взоры!
Убийца. Грабитель. Насильник. Растлитель.
И воры, и воры, и воры, и воры…
prade 12 апреля 2018 | 23:52
boseal: Не думаю, что Вас убедило бы, если там заявляли, что они полностью уверены. 100% уверенно говорит только пропаганда Кремля. Bellingcat еще во лжи не уличали.
glotov 12 апреля 2018 | 22:33
Баллон с хлором мог и любой провокатор взорвать.
olegleon 12 апреля 2018 | 22:39
glotov: не мог. он один. переходящий баллон оппозиции с ОВ. в одном месте с зарином, в другом с хлором
nds 12 апреля 2018 | 22:49
glotov: Вчера сообщали, что согласно данным со спутников, российские корабли покинули порт Тартус. Естественно, так же можно проследить и все маневры самолетов и вертолетов - откуда вылетели, куда направились, каков характер разрушений после налета.
Если многочисленные сообщения не связанных друг с другом людей о химатаке появились сразу после того, как некий вертолет был зафиксирован в месте атаке, сразу ясно, какое направление мысли будет правильным: с вертолета сбросили ОВ. Сначала, как известно, эта информация исходила от сторон, имеющих возможность наблюдения со спутников. Сейчас она подтверждается анализами биологических материалов пострадавших. То, что подключились независимые эксперты, которые на основе своих наработанных приемов имеют возможность делать правильные выводы, очень хорошо. Уже ясно, что эти выводы не противоречат тому, что сообщалось в первые часы после атаки.
Не бывает такого, чтобы весь мир врал, говоря одно и то же, а Россия сообщала только правду, детали которой все время меняются.
satt 12 апреля 2018 | 23:28
nds: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
haldey 12 апреля 2018 | 22:34
///рассказали о «крайне вероятной» версии/// Вот так "хайли лайкли" стали официальным доказательством того, что доказывать уже и не обязательно главное, что бы это было выгодно Америке)))
nanaryfive 12 апреля 2018 | 22:34
Ну если эти эксперды сказали уже, тады да. Про боинг помню ваще ни разу не врали.
s_talker002 12 апреля 2018 | 22:34
\Баллон с хлором на город мог сбросить вертолет Ми-8..\
И был это не хлор, а 2 тонны тухлый яиц, и сбросили не с МИ-8, а *Колибр* доставил.
Все переврут .....
alo0000 12 апреля 2018 | 22:36
Подождём результатов или атаки америкосами по Сирии. «Знай край - да не падай!»
sokal123 12 апреля 2018 | 22:36
Похоже на действия фашиста -диктатора.
glotov 12 апреля 2018 | 22:40
sokal123: Согласен. Версия, что это сделал Гитлер примерно также вероятна, как и версия, что это сделал Асад. Версии похожи по своей реалистичности.
begly_ 12 апреля 2018 | 22:58
glotov:
А твоя версия, что это сделал Путин?, своими руками?, вряд ли.., а вот Асадовскими руками мог.
agamasat 12 апреля 2018 | 22:38
Просто уверен, что тут замешена россия, причем не совсем косвенно, а является прямым виновником сброса отравляющих веществ.
kuznetsov5lavik 12 апреля 2018 | 22:39
Видать вообще тухляк с доказательствами раз уже фейкомётов Bellingcat подключили.
agamasat 12 апреля 2018 | 22:58
kuznetsov5lavik: каждое слово россии - фейкомет. Происходит это из-за ложного и несостоятельного мировоззрения или же по злому умыслу - уже без разницы. Скорей всего в основе злой умысел, а дебилы подхватывают и разносят, как "правду".
motooppic 12 апреля 2018 | 22:42
Если хочется поржать, то можно послушать этих ушлепков из Белин..х.з. дальше как. Ибо больше тупости под видом экспертов никто не отмочить как они!
anticolorad 12 апреля 2018 | 22:42
все портяночное "войско" брошено на ветку, забавно. визжите, свиньи, визжите. вы уже идете на убой.
us101 12 апреля 2018 | 22:43
Да не контролирует АльАссад своих генералов, это факт. Ровно как и Пуськин не может больше контролировать свою химию в Сирии... А ведь его предупреждали в 2012м, когда он слезно клялся все, завезенное из Ирака дерьмо уничтожить.
glotov 12 апреля 2018 | 22:53
us101: Любой, даже неконтролируемый генерал понимает, что боевой эффективности от баллона с хлором - ноль. Распылить хлор можно только с целью политической провокации. Потом, надо заметить, что и Запад не контролирует своих игиловцев и прочих " умеренных оппозиционеров - исламских радикалов".
puteshestvennik 12 апреля 2018 | 23:10
glotov: Там не только хлор был согласно анализам поэтому много трупов.
wojskowy Марек Качоровски 12 апреля 2018 | 22:46
Ну понятно, что США всегда врут, а Россия и её союзники всегда говорят истину. Но возникает одно маленькое сомнение. Турция, которая чётко заявила, что это совершили войска подконтрольные Асаду. Но вроде бы как в Сирии Турция союзник России. Мало того они готовы выложить неопровержимые доказательства. Но почему-то Турцию не обвиняют, как США, во лжи. "Интересно девки пляшут по четыре девки в ряд"
wojskowy Марек Качоровски 12 апреля 2018 | 22:48
wojskowy: Извиняюсь " ....... по четыре штуки в ряд"
s_talker002 12 апреля 2018 | 22:51
wojskowy:
Турция скоро будет Европе *кишки выпускать*, сами понимаете не нам же это делать.
Янычары, у них опыт в этом деле, можете болгар спросить.
anticolorad 12 апреля 2018 | 23:02
s_talker002: вообще у них больше опыт кишки русне выпускать
polba 12 апреля 2018 | 23:37
anticolorad: Вообще, всё ровно наоборот. Из 14 русско-турецких войн Россия победила в 13... А вот территорию современной Украины, таки да, турецкие вассалы крымчаки вырезали практически полностью. Этой участи избежали только Галичина с Волынью и частично Слобожанщина, ибо там поляки резвились. Ну а опустошенные земли Малороссии, Новороссии и Подолья заселяли намного позднее, когда крымчаков придавили русские солдатики
idshoohov 12 апреля 2018 | 22:52
Эксперт Фуад Шахбазов (на "Радио Свобода"): "Есть еще одно "но": практически все оппозиционные силы в Сирии уже уничтожены, за последние два года они разгромлены усилиями Москвы и Тегерана"
Вот это очень важное заявление. Оно ставит под сомнение проведение химатаки правительством Асада. Зачем ему нужна химатака, если противник уже повержен? Чем то похоже на случай со Скрипалём. Того тоже не было смысла травить. Только месть. И в Сирии тоже месть?
begly_ 12 апреля 2018 | 23:33
idshoohov:
Так вот ты кто, "северный олень"..!
mystar 12 апреля 2018 | 22:55
Доказательства есть но их никому не покажут.))) Хлор придумали чтобы обвинить Асада а нервно-паралитическое вещество чтобы подтянуть еще и Россию.
ly4_sveta 12 апреля 2018 | 23:11
Там уж путинские упыри все подчистили - вывезли,
ликвидировали, спрятали, смыли, запугали...