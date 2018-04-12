Эксперты из группы расследований Bellingcat рассказали о «крайне вероятной» версии химатаки в сирийском городе Дума...

Баллон с хлором на город мог сбросить вертолет Ми-8, вылетевший с авиабазы Думейр под Дамаском, — говорится в публикации на сайте группы.

Свои выводы в Bellingcat сделали после анализа видеозаписей и фотографий очевидцев. Результаты сравнивались с выводами Организации по запрету химоружия, которая ранее уже подтверждала, что в Сирии были случаи, когда с вертолетов сбрасывали желтые баллоны с газом.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что в анализах, взятых у пострадавших во время химической атаки были обнаружены хлор и нервно-паралитическое отравляющее вещество. Теперь власти США вполне уверены, что за атакой стояло правительство Башара Асада, — сообщает телеканал со ссылкой на американских чиновников. В то же время источники NBC News уточнили, что эта уверенность «не является стопроцентной».

Эксперты ОЗХО начнут работать в Сирии 14-го апреля. Об этом заявил официальный представитель организации. Первая группа экспертов уже прибыла в Бейрут, откуда направится в сирийский город Дума.