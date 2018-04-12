В эти минуты в Москве начинается четвертьфинальный матч Лиги Европы между ЦСКА и лондонским Арсеналом. Чтобы пройти дальше, армейцам нужно выиграть с счетом 3:0 или крупнее.

Первый матч Арсенал выиграл со счетом 4:1.