В Москве начинается четвертьфинальный матч Лиги Европы между ЦСКА и лондонским Арсеналом
В эти минуты в Москве начинается четвертьфинальный матч Лиги Европы между ЦСКА и лондонским Арсеналом. Чтобы пройти дальше, армейцам нужно выиграть с счетом 3:0 или крупнее.
Первый матч Арсенал выиграл со счетом 4:1.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
anatolr 12 апреля 2018 | 22:14
//Первый матч Арсенал выиграл со счетом 4:1.//
Чегой-то вспомнилась спортивная песенка про Аргентину и Ямайку. К чему бы это?
Anatoлий - сосед Госдепа
pretorianec 12 апреля 2018 | 22:15
Ну и... задам (в свете последних событий) такой вопрос: победим мы англичан или нет?... Или опять "проглотим", как "новичёк"?... А как же гордость за страну, за ее лидера?... А память о миллионах погибших в отечественной войне - опозорим?... Спрашиваю исключительно у патриотов: позволим ли опять себя унизить прилюдно, или как?...