Мосгорсуд признал законным и обоснованным приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву
В суде была рассмотрена сегодня апелляция на приговор по делу о взятке. Улюкаеву разрешили занимать государственные должности, однако 8-летний срок в колонии строгого режима и штраф оставлены без изменения.
Приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву достаточно жесткий, но о снисхождении не могло идти речи. Об этом в эфире канала РБК сказал политолог Константин Симонов.
Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей.
Комментарии3
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vik_tor 12 апреля 2018 | 22:18
А возможен был иной вариант?
askol2016 12 апреля 2018 | 22:18
Пора Улюкаеву обращаться за справедливостью в ЕСПЧ. Это был бы первый подобный прецедент.
neon999 12 апреля 2018 | 23:04
"Законным" чего-то там признал Мосгорсуд ? Гитлер был тоже на 100% "законным" и его суд
чего-нибудь злобное наверняка "признавал". Эх, журналисты - вы следите лучше, как в стране догнивает развалившееся правосудие, под "руководством" упырей типа Чайки с Бастрыкиным, а не мелите языком, что что-то там "законно" !