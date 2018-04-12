Мосгорсуд признал законным и обоснованным приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву

В суде была рассмотрена сегодня апелляция на приговор по делу о взятке. Улюкаеву разрешили занимать государственные должности, однако 8-летний срок в колонии строгого режима и штраф оставлены без изменения.

Приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву достаточно жесткий, но о снисхождении не могло идти речи. Об этом в эфире канала РБК сказал политолог Константин Симонов.

Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей.