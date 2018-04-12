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22:03, 12 апреля 2018

Россия просит провести завтра заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации вокруг Сирии

Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что сообщил Россия в ближайшее время иницирует заседание Совета Безопасности, чтобы обсудить ситуацию вокруг Сирии и угрозы военных действий со стороны США.

Комментарии

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tks 12 апреля 2018 | 22:09

Ну, раз РФ просит, то Небензя какашек бросит...

doorin 12 апреля 2018 | 22:09

Представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй
заявил, что у USA есть точная информация, что русские
нанесут мощный удар по базам ПРО в Польше и Румынии,
если хоть одна ракета будет выпущена по Сирии.

Судя по снимкам израильского спутника "Eros-B"
это совершенно точная информация.

\ RMF FM, Польша \

vitfom 12 апреля 2018 | 22:42

doorin: и еще по Пекину, за то что отмалчивается. Вот как бы ответный удар не отправил многих глупых соотечественников, вместе с их детьми и родителями, прямиком в на тот свет. Не стоит рисковать своими близкими ради милых далеких сирийцев, чья репутация не безупречна.

anticolorad 12 апреля 2018 | 22:45

doorin: забавная портянка. сам себе эту "роль" придумал или из начальства кто с одной извилиной?

vilingrad 12 апреля 2018 | 22:12

tks: Чтобы и там наложить... резолюцию.

kottigr1 12 апреля 2018 | 22:11

А что там можно обсуждать ? Завтра приедут спецы в Думу, сделают выводы о ХО...

sokal123 12 апреля 2018 | 22:17

kottigr1: Опять Небздя все заблокирует и испортит настроение своей вонью.

vsehporvem 12 апреля 2018 | 22:24

kottigr1: Неужели найдут тысячи заражённых и сотни трупов?

tks 12 апреля 2018 | 23:32

vsehporvem: Твою тушку найдут, падалью валяющуюся, это почти точно ))) ну и хренью всякой воняющую, естессна )))

tks 12 апреля 2018 | 23:30

kottigr1: Сделают выводы о ХО, потом конинки хряпнут X.O. для это, как там её, дьявол?.. А! ДЕГАЗАЦИИ!! ;')))

prade 12 апреля 2018 | 22:18

В Кремле любят все переиначивать. Проблеме сейчас не в Сирии, а в Асаде. Асад международный преступник, и пора уже его убрать. Похоже все идет к тому, что Асада скоро уберут независимо от желаний Путина.

chubuk 12 апреля 2018 | 22:21

Хотят узнать можно ли заводить параходы обратно в бухту?

askol2016 12 апреля 2018 | 22:24

Что там Небенемензя может сказать существенного? Настамнет, но мы против! Асад нифчемневиноуен!

neon999 12 апреля 2018 | 22:28

Эта "Россия", которая чего-то там просит в ООН - банда убийц и воров, прикидывающаяся "легитимно избранной". Население для них - лишь стадо, чтобы стричь налоги и пушечное мясо. Пекутся они лишь о своих олигархах - тайных кошельках.
А телезомбированные, кто считает этих упырей "своею властью" - пусть молча умирают, - на серьезную ненависть они не способны даже когда жгут их детей и травят свалочным газом.

passanger 12 апреля 2018 | 22:34

Все довольно серьезно и если удастся выиграть время не важно за счет чего -
это хорошо. Время сейчас нужно прежде всего для того чтобы всем сторонам
хорошенько подумать в основном о том, как им выйти из всей этой ситуации,
в которой они все вместе оказались главным образом из-за своей дурости.
Войны обычно и начинают отнюдь не от большого ума.

captainobvious 12 апреля 2018 | 22:34

немного вам инсайда в ленту:

Заседание ООН
- Ну, иди сюда я тебя поцелую!
Чмок ах ох вау ..:
- Как выходные?
- да как всегда читали твитер Трампа – ржали всем посольством
- Тока без обил я сейчас Россию материть буду
- Да какие обиды ? я в ответ США и тебя пошлю.
- Ну что понеслась ?
- Да давай, скажи только британка – говорят нюхает?
- А что ей горемычной остается ? мужика 15 лет не видела
- Понятно – ну что как всегда по Вето на резолюции и по домам ?
- Да, хорошего вечера. (С)

anticolorad 12 апреля 2018 | 22:51

captainobvious: портян, нюхают в вашем миде.

zollendorf 12 апреля 2018 | 22:38

Поздно уже!
Иди домой, Ебензя!

agamasat 12 апреля 2018 | 22:50

пора задолбать своей дезой и неадекватностью совбез ООН?

virgenu 12 апреля 2018 | 23:04

В России только работающих нищих 12 миллионов граждан, прочих нищих и не считают. Этим бы занялись правители, а не сирийскими проблемами, там и без вас доброхотов хватает. Дорого обходятся путинские понты, остановитесь!

tks 12 апреля 2018 | 23:46

virgenu: "Путинский понт, хальт!! Ать-два!.
Рррравняйсь! Смирррнааа! Напрааа-во!! В колонне по двое, нах Рейх, марш!! Рашэр!!

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