Директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео сказал, что в Сирии погибли несколько сотен российских граждан. Об этом он сообщил во время слушаний в Сенате: «Есть над чем поработать и с другими санкциями. Я это осознаю. Владимир Путин еще не до конца осознал наше послание, нам нужно продолжить работу над этим. Но дело не только в санкциях. Самая большая высылка дипломатов – 60 человек – заслуга этой администрации. Эта администрация провела обзор ядерного потенциала и предупредила Россию, что мы будем наращивать сдерживающие силы. И вот, несколько недель назад в Сирии Россия встретила достойного противника – и несколько сотен русских были убиты».

Помпео не уточнил, о чем именно идет речь, но скорее всего, он имел ввиду российских наемников, погибших в феврале этого года в результате американских авиаударов в Сирии.