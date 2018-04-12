Помпео сказал, что в Сирии погибли несколько сотен российских граждан
Директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео сказал, что в Сирии погибли несколько сотен российских граждан. Об этом он сообщил во время слушаний в Сенате: «Есть над чем поработать и с другими санкциями. Я это осознаю. Владимир Путин еще не до конца осознал наше послание, нам нужно продолжить работу над этим. Но дело не только в санкциях. Самая большая высылка дипломатов – 60 человек – заслуга этой администрации. Эта администрация провела обзор ядерного потенциала и предупредила Россию, что мы будем наращивать сдерживающие силы. И вот, несколько недель назад в Сирии Россия встретила достойного противника – и несколько сотен русских были убиты».
Помпео не уточнил, о чем именно идет речь, но скорее всего, он имел ввиду российских наемников, погибших в феврале этого года в результате американских авиаударов в Сирии.
Комментарии6
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vilingrad 12 апреля 2018 | 22:06
Врет он- их было пять, даже меньше- два с половиной... землекопа.
doc9_vikt 12 апреля 2018 | 22:08
vilingrad: Помпео говорил о убитых бармалеях из ИГИЛ с российскими паспортами.
haldey 12 апреля 2018 | 22:11
vilingrad: Землекопа полтора))) Учи классику мультипликации тщательнее)))
А по поводу несколько сотен, вот так ненавязчиво Помпео обозначил потери американцев в Сирии))) Каждый судит по себе))) Молодец, сам признает потери))) Успехов в понимании процессов!
igorrrpadlowitchs 12 апреля 2018 | 22:11
vilingrad: путинская россия давно о них сказала: да и пёс с ними!
olegleon 12 апреля 2018 | 22:06
а волшебное "хайли лайкли" он сказал?
aleks50 Алексей Клубников 12 апреля 2018 | 22:09
Вова готов декалитрами лить кровь россиян за своего химического друга. Думаю, ни одна портянка не захотела бы расплачиваться за это своей кровушкой.