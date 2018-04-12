Шесть человек остаются в больнице города Пушкино после ДТП с участием автобуса со школьниками

Двоих детей в тяжелом состоянии переводят в Москву.

Авария, в которой пострадали школьники, произошла на Малом бетонном кольце в Подмосковье. Свыше 50 человек, среди которых было 40 детей, возвращались с экскурсии из Ногинска в Клин. По данным Следственного комитета, виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу. От удара автобус съехал в кювет и завалился набок. Водитель легковушки погиб на месте. Всего в результате аварии пострадали 13 человек, из них в больнице города Пушкино сейчас остаются по трое детей и взрослых. Главврач больницы медучреждения рассказал, что их состояние оценивается как средней тяжести. Между тем он заверил, что вся помощь оказывается в полном объеме. Остальные пассажиры автобуса, уже вернулись домой, рассказали в компании «ТверьТурСервис». Именно там была заказана экскурсия. Представитель туроператора утверждает, что автобус был исправным, а водитель имеет большой опыт. Это, как считают в компании, позволило избежать более серьезных последствий.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.