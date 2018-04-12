Z Архив новостей новости
5 0 6 0
22:00, 12 апреля 2018

Шесть человек остаются в больнице города Пушкино после ДТП с участием автобуса со школьниками

Двоих детей в тяжелом состоянии переводят в Москву.

Авария, в которой пострадали школьники, произошла на Малом бетонном кольце в Подмосковье. Свыше 50 человек, среди которых было 40 детей, возвращались с экскурсии из Ногинска в Клин. По данным Следственного комитета, виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу. От удара автобус съехал в кювет и завалился набок. Водитель легковушки погиб на месте. Всего в результате аварии пострадали 13 человек, из них в больнице города Пушкино сейчас остаются по трое детей и взрослых. Главврач больницы медучреждения рассказал, что их состояние оценивается как средней тяжести. Между тем он заверил, что вся помощь оказывается в полном объеме. Остальные пассажиры автобуса, уже вернулись домой, рассказали в компании «ТверьТурСервис». Именно там была заказана экскурсия. Представитель туроператора утверждает, что автобус был исправным, а водитель имеет большой опыт. Это, как считают в компании, позволило избежать более серьезных последствий.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 6 апреля Поздравить…

5 434 6 7381 06.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2912474

5 192 6 15394 06.04
#слушать 01:45:48 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Мюнстер: больной, одинокий, убийца В субботний солнечный теплый день в историческом центре уютного университетского городка Мюнстер психически тяжело больной 48-летний мужчина на своем автофургоне марки «Фольксваген Калифорния» наехал на группу сидящих в кафе людей…

5 197 6 17183 09.04
Kполитика, общество, германия, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередная «химия» с российским «привкусом» Обсуждений с фактами в руках и независимых исследований Вашингтон боится как огня. Ему гораздо удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов

5 109 6 9804 08.04
Kсша, рф, сирия, политика, события
Новости

Войска противовоздушной обороны и разведки, а также ударные силы российских вооруженных сил приведены в готовность Это связано с возможным ракетным ударом США по Сирии, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов…

5 163 6 47871
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американцы «и меня посчитали» Американцы считают меня должностным лицом Правительства Российской Федерации. Это раз. Что и указывают в качестве единственного (!) основания для внесения в список. Это два. Клоунада. Другого слова у меня для них нет…

5 310 6 30969 07.04
Kсанкции, сша, рф, мнения
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Не мучайтесь! Говорите по-русски В Литве, где русских всегда было меньшинство, никогда не стоял русский вопрос – здесь боролись с Советами…

5 116 6 12017 09.04
Kотношения, литва, грузия, события
Блоги

Илья Яшин политик

Иду на выборы Считаю варварской политику мэра Собянина и партии «Единая Россия» в отношении нашей столицы. Хочу изменить эту систему и развернуть город лицом к людям…

5 119 6 12440 11.04
8читать ;смотреть
Kмосква, мэр, политика, выборы, видео, мнения
Блоги

+ Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Запись выступления Никки Хейли в Университете Дьюка в Северной Каролине опубликована на канале учебного заведения…

5 138 6 14726 06.04
8читать ;смотреть
Kрф, сша, политика, видео, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Первым праймериз предложил именно я Илья Яшин имеет на это полное право – но при этом еще два месяца назад публично обещал, что не пойдет на выборы против меня. Я искренне считал, что мы находимся в партнерских отношениях…

5 64 6 7082 11.04
Kполитика, общество, власть, навальный, яшин, мнения
Блоги

«Текст заявления Юлии Скрипаль составлен так, чтобы подкрепить заявления британских властей» Посольство России усомнилось в подлинности заявления Юлии Скрипаль…

5 131 6 14774 11:30
Kскрипаль, великобритания, рф, происшествия, конфликты, события
Новости

Красов: Доклад ОЗХО по инциденту в Солсбери – это заказ, направленный на демонизацию РФ По его мнению, организация дискредитировала себя в глазах России и мирового сообщества…

5 48 6 5597
Блоги

Генпрокуратура: Березовский был больше всех заинтересован в убийстве Литвиненко Ведомство публикует копии документов по делу о расследовании смерти бывшего офицера ФСБ…

5 100 6 12458 09.04
Kрф, расследования, документы, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Неучи Теперь оказывается не Путин, а российские учёные отравили Скрипалей? Но даже не в этой очередной «оговорке» дело. Дело в тотальной безграмотности выдающих себя за образованных людей британских дипломатов…

5 304 6 38144 06.04
Kобщество, дипломатия, великобритания, рф, мнения
Новости

Репортер РЕНТВ пробрался в больницу, где проходит лечение после отравления бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль Телеканал обнародовал кадры, на которых корреспондент подходит к двери, за которой якобы лежит пострадавший…

5 40 6 23135
Блоги

Дональд Трамп о ракетном ударе по Сирии: Может быть, очень скоро или совсем не скоро! Президент США заявил в «Твиттере», что никогда не говорил о сроках нанесения удара…

5 117 6 15084 13:49
Kсирия, сша, рф, конфликты, трамп, события

Популярное за неделю

Новости

Российские боевые корабли покинули военно-морскую базу в сирийском Тартусе Об этом сообщает компания Image satellite international, которая публикует соответствующие спутниковые снимки…

5 45 6 26782
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Дерипаска – такая подопытная свинка, на которой, видимо, отрабатывается некий совершенно новый механизм действий…

5 168 6 191900 07.04
#слушать 46:56 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Голосование
Вы поддерживаете перемещение Амана Тулеева на пост спикера областного парламента?
5 85 6 29701 06.04
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

Два людоеда в одной упряжке Представим, что Гитлер в начале 41 года оказался чуть более адекватен и — не напал на Советский союз. А напротив — убедил Сталина войти в военную коалицию и вместе раздолбать Великобританию…

5 786 6 275478 06.04
Kсталин, гитлер, общество, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

«РУСАЛ» и русалка Россияне почувствуют что-то и реально что-то поймут, только когда к ним постучат в дверь, буквально залезут в кошелек, выкопают в огороде банку с мятыми купюрами или переворошат шкаф с бельем…

5 297 6 130450 09.04
8читать ;смотреть
Kбизнес, рф, государство, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6879170
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3402246

Сегодня в эфире