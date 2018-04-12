Госдума в первом чтении поддержала законопроект о борьбе с дезинформацией в соцсетях

Документ предполагает введение в законодательство нового понятия – «владелец публичной сети». Он будет обязан удалять недостоверную, нецензурную и другую противоправную информацию в течение суток после обращения пользователей. Иностранные соцсети, действующие на территории России, должны будут создать свои представительства в стране. Неисполнение предписания грозит штрафом: физическим лицам до 5-ти миллионов рублей, юридическим лицам до 50-ти миллионов. Если соцсеть дважды проигнорирует закон, то Роскомнадзор имеет право в судебном порядке требовать ограничения доступа к информации.