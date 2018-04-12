Госдума в первом чтении поддержала законопроект о борьбе с дезинформацией в соцсетях
Документ предполагает введение в законодательство нового понятия – «владелец публичной сети». Он будет обязан удалять недостоверную, нецензурную и другую противоправную информацию в течение суток после обращения пользователей. Иностранные соцсети, действующие на территории России, должны будут создать свои представительства в стране. Неисполнение предписания грозит штрафом: физическим лицам до 5-ти миллионов рублей, юридическим лицам до 50-ти миллионов. Если соцсеть дважды проигнорирует закон, то Роскомнадзор имеет право в судебном порядке требовать ограничения доступа к информации.
Комментарии18
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glotov 12 апреля 2018 | 21:36
Перенимаем опыт наших заокеанских партнеров? И тут и там одна фигня.
deti_sgoreli_izza_karlika 12 апреля 2018 | 21:39
glotov: Непонятно, кто будет решать, что является дезой, а что нет. Русня сама не в состоянии отличить правду от лжи?
Допустим я написал в соцсетях: президент - педофил. Это деза или гостайна? И какого президента я имею ввиду? И президента ли страны, а не компании?
kottigr1 12 апреля 2018 | 21:50
deti_sgoreli_izza_karlika: Так путинистам вообще даже то что пишут не нужно.. Людей в РФ сажают уже просто за чистый лист бумаги, который они протестуя держат в руках...
semia 12 апреля 2018 | 22:06
Закон о борьбе со слухами и мыслями принять не пробовали? Идиоты.О тайных желаниях?О сексуальных влечениях?
На сколько можно отупеть в пропутинской Агонии?
agamasat 12 апреля 2018 | 21:36
Главный источник дезинформации - это сама ГосДура.
trans 12 апреля 2018 | 21:37
Интересно, а сколько бабла поимела жена Пескова Навка на ледовом шоу "Руслан и Людмила"? Вон каких крутых спонсоров ей Песков подогнал - Сбербанк, госпредприятие Транснефть, холдинг "ФосАгро".
Скоро будет новое шоу и все повторится.
А Навка с Песковым будут так мило рассказывать как они тяжким трудом зарабатывают на часы, квартиры, иномарки, особняки...
matros__koshkin__24 12 апреля 2018 | 22:04
trans: «а сколько бабла поимела жена Пескова Навка на ледовом шоу "Руслан и Людмила"? »
На таких мероприятиях можно пилить практически неограниченные суммы, выставляя любые зарплаты самой себе за написание либретто, режиссуру, художественное руководство, выступление на сцене, распиливая немеренные бабки за реквизит, костюмы и декорации,... Мало найдется сфер деятельности, где можно безнаказанно пилить такие невгребенные суммы, что... ладно, не будем о грустном.
viktorova 12 апреля 2018 | 21:38
Чёта штрафы децкие какие-то. Зделали бы уже миллиард рублей штраф. Че там мелочиться. И ногу отрубать физикам в виде штрафа.
varangian2011 12 апреля 2018 | 21:54
viktorova: Будут пытаться безумными штрафами задушить канал Навального или других оппозиционных блоггеров.
ivan127_4 12 апреля 2018 | 21:39
Не уж то либералы начнут думать, прежде чем говорить или писать?
ugiazov 12 апреля 2018 | 21:49
ivan127_4: Решать будет самый басманный суд в мире.
archibald_dandy_esquire 12 апреля 2018 | 21:56
ivan127_4: " Не уж то либералы начнут думать, прежде чем говорить или писать? "
то есть, патриотам, торгующим родиной, законы не писаны? законы пишутся только для того, чтобы "закрывать" либералов?
проговорился Иван инкубаторный номер 127_4, родства не помнящий, языка русского не знающий.
"неужто" пишется слитно - завтра в школе учительницу спроси, если не веришь.
ugiazov 12 апреля 2018 | 21:46
Необходим закон о дезинформации по ЦТ.
varangian2011 12 апреля 2018 | 21:57
ugiazov: И штраф для Гендиректора Эрнста - 500 миллионов, для ведущего Киселева - 50 миллионов, за каждую высказанную ложь, будь то рост экономики, или очередной победный вывод войск из Сирии.
odobryam_s 12 апреля 2018 | 21:47
Сколько тогда должен будет выплатить телевизор? Ведь он самый злостный распространитель дезы.....
geovit 12 апреля 2018 | 21:50
Кисилева, Симоньян и Соловьева посадят теперь за фейки.
sparky 12 апреля 2018 | 21:54
Он будет обязан удалять недостоверную, нецензурную и другую противоправную информацию в течение суток после обращения пользователей.
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Интересные пользователи предполагаются, которые мигом поймут, какая информация достоверная, а какая нет.
Вот сегодня Максик Шевченко в видеоблоге утверждал, что Медведева непременно снимут с премьеров, поскольку Максик не успел купить дешевых евриков для поездки в Гейропу. Эта инфа достоверная? Если да, то достоверно, что Максик имеет тайных осведомителей в окружении Путина. Если нет, то Максика по доносу какого пользователя будут блокировать? Загадка!
max3446 12 апреля 2018 | 21:55
как хорошо видна подлость всяких троллей западных фабрик и врагов России. агрессивный запад вводит законы против борьбы с "российской пропагандой", в том числе в соцсетях, они радуются, Россия вводит аналогичные по своей сути меры, они осуждают власти своей же страны.