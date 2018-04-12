В Ростовской области задержали сопредседателя партии «Другая Россия» Александра Аверина, когда он переходил границу самопровозглашенной ДНР. В телеграм-канале партии говорится, что Аверину подбросили пистолет Макарова и патроны. Сначала он был задержан с формулировкой «неповиновение сотрудникам погранслужбы». Завтра состоится суд, на котором будет принято решение о мере пресечения. Аверина обвиняют в незаконном приобретении и ношении оружия, а также в контрабанде.