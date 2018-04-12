Мэттис: Заявление Москвы о разработке нового оружия не повлияло на стратегические расчеты США.

Заявление Москвы о разработке нового оружия не повлияло на стратегические расчеты США. Об этом глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, выступая в Конгрессе. «Я желаю Путину хорошей гонки вооружений с самим собой», — добавил Мэттис.

Напомню, 1-го марта в послании федеральному собранию Путин сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие, а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.