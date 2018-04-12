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21:31, 12 апреля 2018

Мэттис: Заявление Москвы о разработке нового оружия не повлияло на стратегические расчеты США

Заявление Москвы о разработке нового оружия не повлияло на стратегические расчеты США. Об этом глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, выступая в Конгрессе. «Я желаю Путину хорошей гонки вооружений с самим собой», — добавил Мэттис.
Напомню, 1-го марта в послании федеральному собранию Путин сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие, а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

Комментарии

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s_talker002 12 апреля 2018 | 21:37

Что может повлиять на тупорылось пиндоса?...........только чистка бассейна.

a8olduin 12 апреля 2018 | 21:39

s_talker002: Они привыкли арабов с берданками на абрамсах по пустыне гонять. Вот и отупели.

evgolius7 12 апреля 2018 | 21:49

a8olduin:
Забавно...но а сейчас кого гонять будут?
Вагнеровцы кто?
И чем они воевать за Асада будут?
Мэттис: Заявление Москвы о разработке нового оружия не повлияло на стратегические расчеты США.

Они уже просто всё знают....
У российских генералов на подставных лиц открыты счета на Западе.
Они уже давно продали Родину.
Возможно, будут НАТО встречать цветами.
У американцев есть самое эффективное в мире оружие- денежные бомбы! Выводит из строя сразу целые армии

semia 12 апреля 2018 | 21:51

Путин в своих фантазиях зашел так далеко,что уже не вернется. И такой фантазер-президент России. Горе

lezhin 12 апреля 2018 | 21:54

с понтом дела:"Я-неустрашим", а у самого очко жим-жим.(с)

lezhin 12 апреля 2018 | 22:02

lezhin: после 911 сотрудники Пентагона (до этого спокойно планировавшие атаки на суверенные государства) заявляли о страхе выходить на службу.

kir_pich_101 12 апреля 2018 | 21:56

evgolius7: Да у них Пиксар, Дисней, и прочего завались!
Там такие мультики! Ещё бы они испугались!

anticolorad 12 апреля 2018 | 21:55

s_talker002: убогий, ну вот какую смуслову нагрузку несет твой тупейший высер? ведь в нем совершенно нераскрыта тема новости..ты просто взял и вывалил свои ментальные болезни и фобии на всеобщее обозрение, жалкий.

master_superanalitik 12 апреля 2018 | 21:58

s_talker002:
Нет, нужен демонстрационный ядерный взрыв где-нибудь в океане. Американцы боятся ядерной войне больше чем русские, так как им есть что терять.Об этом хорошо (в конце передачи) сказал Михаил Ходаренок в передаче "От двух до пяти" с Евгением Сатановским.
https://www.youtube.com/watch?v=cIYK0JmaP2U

tks 12 апреля 2018 | 22:07

master_superanalitik: В мозге у себя уже взорвал? Видим щас результат?

serhio_25__ 12 апреля 2018 | 21:37

У Гитлера так же сообщения о новым оружии СССР не влияло на стратегические расчеты.

lager23 12 апреля 2018 | 21:51

serhio_25__: о чём вы?

serhio_25__ 12 апреля 2018 | 21:52

lager23: Не бери в расчет мои слова.

tks 12 апреля 2018 | 21:55

serhio_25__: А зачем? ОКВ и ОКХ достаточно было оценить опыт советско-финской кампании. А оружия у немцев к 22.06.1941 оказалось столько, что Гитлер даже заморозил разработки новых вооружений...

Взять, например, Францию - их бронетехника была на порядок мощнее немецкой.

olegleon 12 апреля 2018 | 22:00

tks: и техника США были на порядок мощнее и на порядок больше, чем у вьетнамцев.
и у нас была мощнее, чем у афганцев.
значит, дело не в технике, а в тех, кто ей управляет

kottigr1 12 апреля 2018 | 22:06

olegleon: дело не в технике, а в тех, кто ей управляет
-----------------------------------------------------------------
Всё верно... Если бы США во Вьетнаме или СССР в Афганистане применили бы ЯО, то они там победили бы..

alehan11174 12 апреля 2018 | 21:59

serhio_25__: совдеповское оружие всегда было говно! но своими трупами немцов закидали отменно:(((

tks 12 апреля 2018 | 22:05

alehan11174: Говном было стрелковое оружие и самолеты, а броня вполне себе была приличная за рядом изъянов, правда...

sensei54 12 апреля 2018 | 21:41

«Я желаю Путину хорошей гонки вооружений с самим собой»
.................................................................................................................
Открытым текстом о медицине....Круто завернул.

bobiksdoh 12 апреля 2018 | 21:45

Российское супероружие напоминает киберспорт.

v1nc 12 апреля 2018 | 21:47

Вообщем мультики гэбистской швали не впечатлили..

tks 12 апреля 2018 | 21:49

Мэттис "Бешенный пёс" со всей армейской прямотой выставил эрзац-Фюрера на посмешище! Браво! Бис!! Фас!!! )))

delovoy_podolsk 12 апреля 2018 | 21:51

Хорошо сказал Джеймс Мэттис! У Путина может быть хоть миллиард ракет, но как он закупал помидоры в Турции, а редиску в Израиле, а компьютеры у Китайцев, а в России всё это произвести будет нерентабельно, вплоть до рубашек и трусов, так всё и будет продолжаться. Потому что пудак.

davi__koloradov 12 апреля 2018 | 21:51

Нас рать, добавил Мэттис.

klegg 12 апреля 2018 | 22:00

Это он о путинских мультиках?

aleks50 Алексей Клубников 12 апреля 2018 | 22:01

Да он издевательски плюнул на плешь лидера портянок.

nigelliri56 12 апреля 2018 | 22:08

А мне понравилось отношение Мэттиса к российскому царьку.

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