Кремлевский дворец провел миллионные госзакупки для корпоратива «Россетей» через сутки после того, как он состоялся

Кремлевский дворец провел миллионные госзакупки для корпоратива компании «Россети», причем это произошло через сутки после того, как корпоратив уже состоялся, — сообщает «Новая газета». По ее данным, задним числом были выложены лоты на участие в торжествах Ивана Урганта и Яны Чуриковой, заказ на изготовление фотозон, а также на печать бланков приглашений. Все закупки были осуществлены у единственного поставщика. Как отмечает газета, корпоратив «Россетей» прошел 4-го апреля, заявки на сайте госзакупок появились 5-го числа, а 6-го все заказы были закрыты.