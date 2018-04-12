Кремлевский дворец провел миллионные госзакупки для корпоратива «Россетей» через сутки после того, как он состоялся
Кремлевский дворец провел миллионные госзакупки для корпоратива компании «Россети», причем это произошло через сутки после того, как корпоратив уже состоялся, — сообщает «Новая газета». По ее данным, задним числом были выложены лоты на участие в торжествах Ивана Урганта и Яны Чуриковой, заказ на изготовление фотозон, а также на печать бланков приглашений. Все закупки были осуществлены у единственного поставщика. Как отмечает газета, корпоратив «Россетей» прошел 4-го апреля, заявки на сайте госзакупок появились 5-го числа, а 6-го все заказы были закрыты.
Комментарии20
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cap_ 12 апреля 2018 | 21:33
Как обойти блокировку Telegram?
1. Уехать из России...
skripal_live 12 апреля 2018 | 21:35
Корреспондент беседует с премьером.
- Дмитрий Анатольевич, что вы планируете сделать для улучшения жизни народа в ближайшее время?
- Ну, мы, например, собираемся раздать людям дома и квартиры на Рублевке совершенно бесплатно.
- Это - потрясающе! А по какому принципу вы будете выбирать кандидатов?
- Мы начнем с тех, кто внезапно обеднел, потерял значительные средства. Вот у меня уже и списочек заготовлен: Потанин, Дерипаска...
vilingrad 12 апреля 2018 | 22:08
cap_: Неужели в Кремле есть коррупционеры?!
tks 12 апреля 2018 | 21:36
Крeмлeπлядctвo.
malanoff 12 апреля 2018 | 21:37
tks: И всё это за спиной у быдла . Как будто они и правда быдло.
eduard53 12 апреля 2018 | 21:44
Фу, какая газетная мелочность "НГ" и ЭМ"!
Пацаны баксы лярдами куют-тырят, виолончелями в офшоры вывозят,
а вы к ним с какими-то липовыми чеками на вечеринку цепляетесь!
malanoff 12 апреля 2018 | 21:49
eduard53: "Фу, какая газетная мелочность "НГ" и ЭМ"!
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Мальчик, иди в жопу отсюда! (с) Зейналова
malanoff 12 апреля 2018 | 21:57
eduard53: Эдуард , прости , весь день на нервах, уже своих не различаю.
ivan14 12 апреля 2018 | 21:44
Так ведь потратили же
kir_pich_101 12 апреля 2018 | 21:52
ivan14: Ну да, не себе же, на календарики-буклетики всё извели!
ac_dc 12 апреля 2018 | 21:45
Задним числом ( иль передним?) оформили - это конешно нарушение.
А если б по бумажкам все соответствовало, то за чей счет пьянка - это не интересно?
lager23 12 апреля 2018 | 21:48
В путинской стране соблюдение законов и правил приличия - участь наивных людей, голодранцев и лузеров...хотите жить хорошо воруйте при любом случае, воруйте больше и забудьте, что такое порядочность, совесть, мораль, добросердие! С волками жить, по волчьи выть!
wertor 12 апреля 2018 | 21:50
Ничего нового, это просто Россия... Люди, буквально на днях, как раз именно за это и голосовали на выборах президента))))
xxxapek 12 апреля 2018 | 21:50
Начали отмечать и ушли в запой, с кем не бывает?
muuroomaa 12 апреля 2018 | 21:51
Я щитаю лучше поздно, чем никогда
igorrrpadlowitchs 12 апреля 2018 | 21:55
Опять чья-то жена оказалась очень талантливой бизнесвумен и миллионершей!
uhovostro 12 апреля 2018 | 21:58
igorrrpadlowitchs: А может, сестра? А может, дочка? А может, бабушка? А может, тёща?..
koshkairina 12 апреля 2018 | 22:04
А путриотам пофиг, чего и сколько из народного (ибо другого у государства нет) кошелька на что растрачено, если не было команды "фас!"
Вот если завтра эти "Россети" перейдут дорогу Сечину, Шевкунову или еще какому-нибудь упырю и велено будет начать травлю - портянки тут же подключатся. А пока удобнее вонять про Серебренникова, укравшего весь бюджет Минкульта (который на это не жаловался) и не поставившего спектакль, который видело пол-Москвы(((
vla7815 12 апреля 2018 | 22:04
Пир во время чумы !!!!!!!!!!
Как нельзя лучше характеризует путинскую власть, блин !!!!!!!!!!!
midnightblues 12 апреля 2018 | 22:05
Поражает полный дебилизм при выборе ведущих
чуриковых с ургантами вряд ли пригласят куда то кроме местной помойки