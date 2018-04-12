Двое детей, пострадавших в ДТП в Подмосковье, находятся в тяжелом состоянии
Их переводят на лечение в Москву. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава. По уточненным данным, после аварии было госпитализировано 8 человек, в том числе 5 детей.
Напомним, ДТП произошло в Пушкинском районе на малом бетонном кольце. «Жигули восьмерка» выехали на встречную полосу и столкнулись с автобусом, перевозившим детей. При этом автобус опрокинулся в кювет. Водитель автомобиля погиб на месте.
Комментарии2
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gregor 12 апреля 2018 | 21:37
Единственное место в России ,где есть больницы с аппаратурой ,это Москва .
Если в Владивостоке ребёнок сломал ножку ,везут в Москву .
Правда ,если известный человек поцарапал коленку ,уезжает а границу лечится . Страна ... великая ,однако .
mg_vr 12 апреля 2018 | 21:44
если водитель погиб - однозначно выезд легковушки был неожиданным и водитель этого не мог предвидеть, вывод - 100% вина легковушки