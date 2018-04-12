В Тюмени кондуктор высадил из автобуса женщину с детской коляской

Он объяснил это тем, что в салоне нет специального места, где можно провозить коляску, не мешая другим пассажирам, — сообщает издание Ура.ру. При этом его не смутило даже то, что пассажирка была с маленькими детьми, одному из которых было меньше двух лет. В пресс-службе компании «Тюменьгортранс» заявили, что коляска действительно не соответствует габаритам багажа, разрешенного к провозу. Однако там обещали разобраться, если пострадавшая к ним обратится.