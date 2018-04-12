В Тюмени кондуктор высадил из автобуса женщину с детской коляской
Он объяснил это тем, что в салоне нет специального места, где можно провозить коляску, не мешая другим пассажирам, — сообщает издание Ура.ру. При этом его не смутило даже то, что пассажирка была с маленькими детьми, одному из которых было меньше двух лет. В пресс-службе компании «Тюменьгортранс» заявили, что коляска действительно не соответствует габаритам багажа, разрешенного к провозу. Однако там обещали разобраться, если пострадавшая к ним обратится.
Комментарии9
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kir_pich_101 12 апреля 2018 | 21:12
Когда в салон входит гопота с пивом и матом, кондуктор обычно тихонько дремлет, прикидываясь ветошью...
А тут, медаль ему надо.
vasilevich58 12 апреля 2018 | 21:30
kir_pich_101: У россиян особая духовность, в отличие от гейропы и омерики, порабощённой жёлтым дьяволом!
bozk 12 апреля 2018 | 21:14
Русский мир
vasilevich58 12 апреля 2018 | 21:33
"Однако, там обещали разобраться, если пострадавшая к ним обратится"
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То есть выпишут мамаше штраф, ведь уже сказано, что кондуктор действовала в рамках правил!
sergeypuskino 12 апреля 2018 | 21:17
..а в других МНОГИХ городах России бесплатно провезли в автобусе беременную, школьника, инвалида или пенсионера. Но тут это конечно слышать никому не нравится.
sparky 12 апреля 2018 | 21:21
sergeypuskino: Женщине с маленькими детьми и коляской сразу же станет много легче, когда она прочтет ваше бодрое сообщение.
sedoff 12 апреля 2018 | 21:21
sergeypuskino: Да у вас скорее у инвалида костыль отнимут в счёт платы за проезд, чем бесплатно провезут!
palla 12 апреля 2018 | 21:34
sergeypuskino: инвалида тоже высадили, потому что его коляска не соответствует габаритам багажа.
sparky 12 апреля 2018 | 22:08
sergeypuskino: Путин вот взял и на всю страну ляпнул, что в ней 20 миллионов живут в нищете. Ой какой, и ведь ему явно не понравится, если вы в ответ ему напомните, что братья Ротенберги живут очень неплохо.
Но вы все равно старайтесь, и вас когда-нибудь отметят.